nubia présente Red Magic 6R avec Snapdragon 888 et quatre caméras

nubia a lancé son dernier smartphone de jeu, appelé Red Magic 6R. Ce n’est pas une énorme mise à niveau par rapport au Red Magic 6 et au Red Magic 6 Pro, mais il est livré avec un corps beaucoup plus mince et un design plus universellement attrayant, laissant tomber une partie de l’esthétique du jeu.

Le nubia Red Magic 6R est alimenté par un chipset Snapdragon 888, couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM. L’écran est un AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un seul trou au centre.

Il existe des déclencheurs d’épaule qui sont des capteurs tactiles (et non des touches physiques comme dans le Redmi K40 Gaming) qui offrent une fréquence d’échantillonnage tactile de 400 Hz.







ZTE nubia Red Magic 6R

Le Red Magic 6R correspond aux caméras principales 64MP et ultrawide 8MP des 6 et 6 Pro, mais met à niveau la caméra macro en un capteur 5MP et ajoute un vivaneau de profondeur 2MP.

La caméra selfie est également augmentée à 16MP par rapport à 8MP sur les modèles sortants.

L’un des plus gros déclassements de la nubie Red Magic 6R, la batterie de 4200 mAh qui se recharge jusqu’à 55W en Chine et 30W sur le modèle mondial. Bien que ce soient des chiffres solides, ils sont nettement inférieurs à la batterie de 5050 mAh du Red Magic 6 qui a fait 66W partout, sans parler du Pro qui est passé à 120W en Chine.







ZTE nubia Red Magic 6R

La nubia Red Magic 6R est initialement lancée en Chine en trois couleurs et une variante en édition limitée en jaune développée conjointement avec Tencent Games.

Le téléphone coûte entre 2999 CNY (470 $ / 385 €) et 3999 CNY (627 $ / 515 €), selon le stockage et la RAM, mais ceux qui précommanderont avant le premier flash le 1er juin recevront 300 CNY (47 $ / € 39) réduction.

La source (en chinois)