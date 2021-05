Nubia lance un nouveau téléphone de jeu Red Magic 6R en Chine

La gamme de téléphones de jeu de Nubia continue de croître. Le Red Magic 6R a été lancé aujourd’hui dans la Chine natale de la société, offrant une multitude de spécifications haut de gamme dans un boîtier mince et léger.

Ce dernier est l’une des principales différences entre celui-ci et les produits phares Red Magic 6 et 6 Pro, lancés dans le monde entier en avril. Ces appareils sont incontestablement gros et encombrants, mais on ne peut pas en dire autant du Red Magic 6R. Il a une épaisseur de 7,8 mm et un poids de 186 g, ce qui est similaire à de nombreux smartphones classiques.

Le 6R abandonne également l’esthétique typique des joueurs pour un design plus minimaliste. Finis les lunettes épaisses et le design arrière farfelu; au lieu de cela, vous trouverez des lignes épurées et des coins arrondis. Cependant, vous devrez échanger le verre contre un en plastique.

Ce design élégant ne signifie pas pour autant qu’il compromet les performances. Le Red Magic 6R utilise le chipset phare Snapdragon 888 que vous trouverez dans les 6 et 6 Pro, une puce avec prise en charge 5G intégrée. Le modèle le moins cher combine cela avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, bien que cela puisse être configuré jusqu’à 12 Go / 256 Go.

Ces spécifications sont presque certaines de fournir des performances haut de gamme, Nubia annonçant spécifiquement son aptitude au jeu et à un usage quotidien. Ils fonctionnent en tandem avec l’écran 6.67, FHD + AMOLED, qui peut atteindre un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz. C’est identique aux Red Magic 5G et 5S de 2020, et il est peu probable que vous remarquiez une différence par rapport aux 165Hz 6 et 6 Pro.

Tout ce jeu est susceptible de vider la batterie rapidement, il reste donc à voir si la cellule de 4200 mAh du 6R est à la hauteur de la tâche. Il prend en charge la charge rapide de 30 W à l’aide de l’adaptateur dans la boîte, mais il n’y a pas de charge sans fil.

Avec Nubia essayant de séduire les consommateurs de tous les jours ainsi que les fanatiques de jeux, les caméras deviennent plus importantes. Le Red Magic 6R a une configuration arrière quadruple, avec des capteurs de 64Mp principal, 8Mp ultra-large, 5Mp macro et 2Mp de profondeur. Une caméra selfie 20Mp est logée dans une découpe perforée. Les caméras des précédents téléphones Red Magic étaient assez moyennes, il sera donc intéressant de voir si Nubia a inclus des mises à niveau.





Image: Nubie



Cependant, le problème le plus pressant est le prix. Le Red Magic 6R démarrera à 2999 CNY lors de son lancement en Chine en juin. Les informations sur le lancement mondial sont attendues à peu près au même moment, bien qu’il soit peu probable que les conversions directes suggèrent 333 £ / 470 $ US. Pour le contexte, le Red Magic 6 a commencé à 3799 CNY, soit 509 £ / 599 $ US.

Malgré son attrait plus grand public que les 6 et 6 Pro réguliers, le Red Magic 6R sera probablement un candidat à notre meilleur tableau de téléphones de jeu.