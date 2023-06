nubia confirme l’arrivée du 5 juillet pour Red Magic 8S Pro

Le smartphone de jeu nubia Red Magic 8S Pro arrive le 5 juillet, a confirmé la sous-marque de jeu aujourd’hui sur Weibo. L’événement de lancement débutera à 15 heures et aura lieu en Chine, et on s’attend à ce que le téléphone soit le même que le Red Magic 8 Pro mais avec un nouveau chipset Qualcomm.

Les rumeurs du début du mois suggéraient que le 8S Pro aurait une plate-forme Snapdragon 8+ Gen 2, mais nous n’avons encore rien entendu de la société de San Diego à propos d’un nouveau SoC. Nous avons également entendu dire qu’une tablette de jeu nubia pourrait être en route, mais la marque appartenant à ZTE n’a rien mentionné sur sa page, et les leaksters gardent le silence sur tout détail particulier qui pourrait faire allusion à un éventuel lancement de produit.

Pour en revenir au Red Magic 8S Pro, nous nous attendons à ce que le chipset soit la seule différence avec le duo Red Magic 8 Pro ; tout le reste devrait être le même – grand AMOLED plat de 6,8 pouces avec une caméra selfie sous-écran, 16 Go de RAM et beaucoup de charge rapide.

Source (en chinois) | Via