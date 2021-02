nubia a baissé le prix du Red Magic 5S sur la boutique en ligne officielle.

Le modèle 8/128 Go est en baisse de 40 $ / 40 € / 40 £ et coûte maintenant 539 $ / 539 € / 509 £, tandis que le modèle 12/256 Go est en baisse de 50 $ / 50 € / 50 £ à 599 $ / 599 € / 559 £.

Même si le Red Magic 6 est juste au coin de la rue, le nubia Red Magic 5S est toujours un téléphone solide avec son AMOLED de 6,65 pouces 1080p de taux de rafraîchissement de 144 Hz et un chipset Snapdragon 865 avec refroidissement liquide actif ICE 4.0 et un ventilateur intégré . Il offre également une batterie de 4500 mAh avec une charge allant jusqu’à 55 W si vous achetez la brique requise séparément.

Le nubia Red Magic 6 est déjà à l’horizon. Il arrivera d’abord en Chine, d’ici la fin du mois de mars, avec un chipset Snapdragon 888, une batterie de 4500 mAh avec une charge de 120 W et un moteur d’accélération de jeu SolarCore optimisé pour Tencent Games.

La source