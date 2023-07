nubia apporte également une tablette Red Magic et des têtes Dao TWS le 5 juillet

Les rumeurs concernant une nouvelle tablette de nubia étaient vraies, a révélé la marque ZTE aujourd’hui. Lors du lancement du 5 juillet, nous verrons la tablette de jeu Red Magic, selon la page officielle Weibo de la société. Il aura des lunettes relativement fines, une seule caméra frontale et une grande diagonale.

L’événement verra également le lancement des écouteurs Red Magic Dao TWS – des appareils portables audio de niveau phare avec « une esthétique et des performances extrêmes ».











ZTE nubia Red Magic Dao TWS • Écran 8S Pro • Tablette de jeu

Il n’y a pas de mot sur les spécifications de la Red Magic Tablet. Nous ne pouvons que supposer qu’il apportera un chipset Snapdragon 8 Gen 2 ou Dimensity 9200+. La taille de l’écran n’est pas mentionnée pour l’instant, mais on s’attend à une grosse diagonale, probablement 12,1″. Il peut s’agir ou non d’un ZTE Axon Pad rebaptisé avec une batterie de 10 000 mAh et un corps de 605 g, mais nous le saurons avec certitude mercredi.

L’événement n’est que dans cinq jours, et nubia a également révélé plus tôt que le smartphone Red Magic 8S Pro aura une charge rapide de 165 W et une batterie de 6 000 mAh. Étant donné que le téléphone est pratiquement une copie de la série Red Magic 8 Pro, nous avons pu voir le 8S Pro classique arborer la grande cellule tout en ayant un frère 8S Pro+ avec une charge rapide et une capacité plus petite de 5 000 mAh.













ZTE nubia Red Magic 8S Pro rendus officiels

Les deux téléphones auront également une caméra sous-écran améliorée, que nous avons déjà vue dans les rendus officiels. nubia pense que les smartphones de jeu ne devraient pas avoir d’encoches ou de perforations, et comme nous l’avons établi dans notre revue Red Magic 8 Pro, il a l’air vraiment bien dans la vraie vie, et l’appareil photo est à peine visible.

Source (en chinois) | Via