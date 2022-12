nubia annonce Red Magic 8 Pro avec une batterie de 6 000 mAh, Pro + obtient une charge rapide de 165 W

La marque nubia vient d’annoncer son smartphone gaming Red Magic 8 Pro. Il s’agit en fait de deux téléphones différents – Red Magic 8 Pro avec une batterie de 6 000 mAh et une charge rapide de 80 W, et Red Magic 8 Pro+ avec une batterie plus petite de 5 000 mAh mais une charge plus rapide de 165 W.

La version Plus est également livrée avec plus de RAM et d’options de stockage, mais nubia a conservé l’ensemble des fonctionnalités et la même conception – le Pro et le Pro+ partagent le même chipset, les mêmes caméras, l’empreinte et le logiciel.

Les deux appareils nubia Red Magic 8 Pro sont livrés avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il est couplé à une puce Red Magic R2 pour de meilleurs effets de jeu, tels que des détails sonores améliorés, des couleurs, une sensibilité tactile et un retour de vibration haptique.

L’écran est un AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 960 Hz. Tout comme le prédécesseur Red Magic 7 Pro, la caméra selfie de 16 MP se trouve sous l’écran, il n’y a donc aucune conception de perforation d’aucune sorte.

En parlant de caméras, il y en a trois à l’arrière. Le tireur principal est doté d’un capteur Samsung ISOCELL GN5 de 50 MP d’une taille de 1/1,57″ et de pixels de 1,0 μm. Il existe également une caméra ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP, mais l’expérience de prise de vue n’est pas si importante pour un combiné de jeu.

Ce qui est plus crucial, ce sont les performances de jeu, et nous ne pouvons pas avoir un téléphone puissant sans refroidissement adéquat. Les versions nubia Red Magic 8 Pro ont un ensemble de fonctions de refroidissement ICE 11.0, y compris plusieurs couches de feuilles de graphite et une chambre à vapeur 3D de 2 068 mm3. volume.

Le ventilateur sur le côté tourne maintenant à 20 000 tr/min, et maintenant une feuille de graphite protège tout l’écran – une grande amélioration dans le monde des smartphones de jeu.

Nubia a également amélioré la conception du téléphone pour une meilleure connectivité avec neuf antennes séparées autour du corps. Il y a une prise audio 3,5 mm sur le dessus et un port USB-C pour le chargement sur le bas.

Deux touches d’épaule sur le dessus (en fait sur le côté droit) prennent en charge l’échantillonnage tactile à 520 Hz, et il y a encore une fois un déclencheur dur pour le mode de jeu.

Le nubia Red Magic 8 Pro et sa batterie de 6 000 mAh a un design 8C (huit cellules différentes pour la gestion de la chaleur). Il est livré avec un chargeur de 80 W dans la boîte de vente au détail qui devrait fournir 0 à 100 % en 35 minutes. C’est aussi la plus grosse batterie jamais installée dans un smartphone Red Magic.

Ensuite, nous avons le Red Magic 8 Pro +. Afin de fournir une charge rapide de 165 W, la plus rapide d’un smartphone Red Magic, nubia a réduit la batterie à 5 000 mAh pour faire de la place au matériel approprié qui s’occupe de la distribution de l’alimentation, de la gestion de la sécurité et de la protection globale.

Le chargeur 165W est un adaptateur GaN avec USB-C, et nous doutons fortement que cette variante échappe à la Chine car elle doit passer par des contrôles de sécurité rigoureux afin d’être certifiée dans le monde entier.









ZTE nubia Red Magic 8 Pro et Pro+ avec panneaux noirs et transparents

Le nubia Red Magic 8 Pro est en pré-commande/réservation, à partir de 3 999 CNY. Il est disponible en couleur noire avec trois combinaisons de mémoire – 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. Ce dernier arriverait également avec un dos transparent, mais il n’est pas disponible à l’achat pour le moment.

Le nubia Red Magic 8 Pro+ dispose également de trois variantes de mémoire : 12/256 Go, 16/512 Go et 16/1 To. Les prix commencent à partir de 5 199 CNY pour la version noire, bien que chacun d’eux soit éventuellement disponible avec un dos transparent pour 200 CNY supplémentaires.

La première vente est prévue le 28 décembre à 10h00 heure locale. Le téléphone est disponible sur la boutique en ligne de nubia et sur JD.com.

Source (en chinois)