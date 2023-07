Nuages ​​clairs pour la célébration du feu d’artifice de Crystal Lake – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Plus de 300 personnes se sont rassemblées pour une célébration anticipée du 4 juillet sur la plage principale de Crystal Lake dimanche, malgré le temps pluvieux et maussade plus tôt dans la journée.

Le ciel ensoleillé est revenu en début de soirée, juste à temps pour que le Crystal Lake Community Band et Voices in Harmony montent sur scène à 19 h.

Guy Graham, un résident de Crystal Lake depuis plus d’une décennie, s’est assis près de la scène de la plage principale de Crystal Lake avec sa famille. Il profitait de la journée avant de jouer du tuba avec le Crystal Lake Community Band.

« C’est vraiment agréable de voir le lien avec la communauté lors de concerts comme celui-ci », a déclaré Graham.

Les danseurs se produisent le dimanche 2 juillet 2023 lors du défilé annuel du jour de l'indépendance de Crystal Lake sur l'avenue Dole à Crystal Lake. Le défilé de cette année compte près de 100 unités.

Même si la pluie menaçait le défilé, il y avait toujours une forte participation de la communauté pour regarder les près de 100 voitures et chars.

Les participants au défilé comprenaient la bibliothèque publique de Crystal Lake, les Jesse White Tumblers et la ligne de batterie Crystal Lake Strikers.

À Crystal Lake Main Beach, les familles avaient des tentes, des auvents et des bâches pour dissuader le temps humide. L’odeur de la nourriture grillée et le son de la musique des haut-parleurs ont ajouté à la célébration communautaire.

Le US Marine Corps Color Guard mène le défilé le dimanche 2 juillet 2023 lors du défilé annuel du jour de l'indépendance de Crystal Lake sur Dole Avenue à Crystal Lake. Le défilé de cette année compte près de 100 unités.

« J’aime à quel point tout cela est patriotique » — Katrina Rath, résidente de Lakewood

Le groupe se produira à nouveau à la plage à 19 h le 25 juillet.

Mari Kaye Rath et sa fille, Katrina, ont passé toute la journée à célébrer le 4 juillet à Crystal Lake. Katrina Rath s’est produite sur un char pendant le défilé et s’est produite à la plage avec le Crystal Lake Community Band.

« Mon père était dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, nous célébrons donc toujours le quatrième, le jour des anciens combattants, le jour du souvenir », a déclaré Mari Kaye Rath.

Les membres du Crystal Lake Lions Club portent un grand drapeau américain le dimanche 2 juillet 2023 lors du défilé annuel du jour de l'indépendance de Crystal Lake sur Dole Avenue à Crystal Lake. Le défilé de cette année compte près de 100 unités.

Célébrer le Jour de l’Indépendance est une bonne façon d’être en famille, d’autant plus que les événements sont généralement gratuits ou abordables, a déclaré Katrina Rath.

« J’aime à quel point tout cela est patriotique », a déclaré Katrina Rath. « C’est humiliant d’être avec la famille. »