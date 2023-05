Nuage noir sur la révolution ChatGPT : le coût

L’explosion de l’IA générative a pris d’assaut le monde, mais une question revient trop rarement : qui peut se le permettre ?

OpenAI a saigné environ 540 millions de dollars (~ 10,5 milliards de rands) l’année dernière lors du développement de ChatGPT et affirme avoir besoin de 100 milliards de dollars pour répondre à ses ambitions, selon le média industriel The Information.

« Nous allons être la startup la plus capitalistique de l’histoire de la Silicon Valley », a récemment déclaré le fondateur d’OpenAI, Sam Altman, lors d’un panel.

Et lorsque Microsoft, qui a investi des milliards de dollars dans OpenAI, est interrogé sur le coût de son aventure IA, l’entreprise répond en assurant qu’elle garde un œil sur ses résultats.

Construire quelque chose même à l’échelle de ce que proposent OpenAI, Microsoft ou Google nécessiterait un investissement considérable dans des puces à la pointe de la technologie et le recrutement de chercheurs primés.

« Les gens ne réalisent pas que faire une quantité importante de choses d’IA comme ChatGPT nécessite une puissance de traitement énorme. Et la formation de ces modèles peut coûter des dizaines de millions de dollars », a déclaré Jack Gold, un analyste indépendant.

« Combien d’entreprises peuvent réellement se permettre d’acheter 10 000 systèmes Nvidia H100 qui coûtent des dizaines de milliers de dollars pièce ? » demanda Gold.

La réponse est à peu près personne et dans la technologie, si vous ne pouvez pas construire l’infrastructure, vous la louez et c’est ce que les entreprises font déjà massivement en externalisant leurs besoins informatiques à Microsoft, Google et AWS d’Amazon.

Et avec l’avènement de l’IA générative, cette dépendance à l’informatique en nuage et aux géants de la technologie s’approfondit, laissant les mêmes acteurs aux commandes, ont averti les experts.

« Fortement sous-estimé »

Les coûts imprévisibles du cloud computing « constituent un problème largement sous-estimé pour de nombreuses entreprises », a déclaré Stefan Sigg, directeur des produits chez Software AG, qui développe des logiciels pour les entreprises.

Sigg compare les coûts du cloud aux factures d’électricité et dit que les entreprises qui ne savent pas mieux vont avoir « une grosse surprise » si elles laissent leurs ingénieurs augmenter leurs factures dans la course folle pour développer la technologie, y compris l’IA.

L’offre cloud signature de Microsoft est Azure et certains observateurs pensent que le pari total du géant sur l’IA consiste vraiment à protéger le succès d’Azure et à garantir l’avenir de la vache à lait.

Azure est le soutien de famille peu sexy du géant depuis des années, générant d’énormes profits mais sans attirer les gros titres d’un iPhone ou des médias sociaux qui vont directement au consommateur.

Pour Microsoft, « la poule aux œufs d’or monétise le cloud avec Azure parce que nous parlons de ce qui pourrait être une opportunité de 20, 30, 40 milliards de dollars par an si le pari de l’IA réussit », a déclaré Dan Ives de Wedbush Securities.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, insiste sur le fait que l’IA générative « évolue rapidement dans la bonne direction ».

Profondément respecté à Wall Street, Nadella aura une période de grâce de six ou neuf mois pour montrer que son pari est gagnant, a prédit Ives.

Microsoft reconnaît le risque, mais insiste sur le fait que sur l’IA, elle doit « mener cette vague », a déclaré la directrice financière Amy Hood aux analystes ce mois-ci.

« Nous facturerons ces capacités d’IA, puis, en fin de compte, nous dégagerons un bénéfice d’exploitation », a-t-elle déclaré.

Écrasé

Accumuler des bénéfices dans l’entreprise fondée par Bill Gates ne peut que signifier répercuter le coût de l’IA sur les clients.

De Main Street à Fortune 500, la dépendance à l’IA sera coûteuse et les entreprises et les investisseurs recherchent des alternatives pour au moins réduire la facture.

« La formation à l’IA, la formation GPT deviendront un service cloud très important à l’avenir », a déclaré Tenry Fu, PDG de Spectro Cloud.

Son entreprise, comme beaucoup d’autres dans le secteur, aide les entreprises à optimiser la technologie cloud pour réduire les dépenses.

« Mais après la formation, une entreprise pourra récupérer son modèle pour une véritable application d’IA » et la dépendance vis-à-vis des géants du cloud sera, espérons-le, réduite, a-t-il ajouté.

Les régulateurs espèrent pouvoir suivre le rythme et ne pas laisser les géants aux commandes, imposant leurs conditions aux petites entreprises.

« Les forces de l’ordre (doivent) s’assurer que … les opportunités et les ouvertures à la concurrence … ne sont pas écrasées par les titulaires », a déclaré à CNBC la présidente de la FTC, Lina Khan.

Mais il est peut-être trop tard, du moins lorsqu’il s’agit de savoir quelles entreprises ont les moyens de fournir les bases de l’IA générative.

« Il est absolument vrai que le nombre d’entreprises capables de former les véritables modèles de frontière sera réduit simplement en raison des ressources nécessaires », a déclaré mardi Altman d’OpenAI devant un panel du Sénat américain.

« Et donc je pense qu’il doit y avoir un examen minutieux incroyable sur nous et nos concurrents », a-t-il ajouté.