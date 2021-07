« Nu, nu, rien de significatif »: les dirigeants du Nord ont critiqué le discours de mise à niveau de Boris Johnson

Les politiciens et les dirigeants du Nord ont exprimé leur étonnement après que Boris Johnson a admis qu’il n’avait qu’un plan «squelettique» pour transformer son soi-disant programme de nivellement en réalité – malgré près de deux ans au pouvoir.

Le Premier ministre a prononcé jeudi un discours liminaire dans lequel il a promis que sa politique tant vantée « élèverait le niveau de vie, élargirait les opportunités, améliorerait nos services publics et restaurerait le sentiment de fierté des gens dans leur communauté ».

Mais il n’a singulièrement pas fourni de détails sur la façon dont il allait livrer, provoquant la consternation et la perplexité dans les régions mêmes que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il voulait aider.

« Il ne s’occupe pas de nos régions, il dit des extraits sonores », a déclaré Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste et députée d’Ashton-under-Lyne, qui a ajouté dans une série de tweets : « Mise à niveau ; n’est qu’un communiqué de presse. Tout comme la centrale électrique du Nord qui ne s’est jamais produite.

« Les seules personnes à être « nivelées » sont les donateurs conservateurs qui obtiennent des contrats £££. »

Se référant à un moment où le Premier ministre a suggéré que le public pourrait lui envoyer des suggestions par courrier électronique sur la façon dont ils aimeraient voir le nivellement se dérouler, elle a semblé sidérée.

« Boris Johnson – l’actuel Premier ministre – dans un discours qui était censé exposer ses politiques pour lutter contre les inégalités régionales, a demandé au public de lui envoyer des idées par courrier électronique », a-t-elle déclaré.

Dan Jarvis, maire du South Yorkshire et député de Barnsley Central, a ajouté : « Si le Premier ministre veut sérieusement monter de niveau… ce serait un bon point de départ : des objectifs concrets ; un investissement véritablement nouveau et transformateur ; et une réelle collaboration avec les dirigeants locaux.

Le discours – prononcé dans un centre d’industrialisation des batteries au Royaume-Uni à Coventry – était censé constituer une réinitialisation de la politique phare qui, jusqu’à présent, n’a semblé offrir aucune substance réelle au-delà de la distribution de subventions en capital pour des améliorations de la rue principale, des améliorations mineures des transports et rénovation des équipements de loisirs.

En particulier, M. Johnson a avancé l’idée que davantage de pouvoir devrait être accordé aux dirigeants locaux pour conduire le changement.

Mais les observateurs ont été laissés perplexes par le manque de détails ou de nouvelles annonces – à l’exception de la révélation que 50 millions de livres sterling devaient être investis dans des terrains de football communautaires.

Les commentateurs ont suggéré que le Premier ministre lui-même ne semblait pas avoir une idée de ce que le nivellement était censé signifier réellement.

« Le Premier ministre a déclaré que son discours sur le nivellement était un squelette », a déclaré Lucy Powell, députée de Manchester Central et secrétaire d’État fantôme au logement. «C’est certainement nu et nu. Rien de significatif dans ce qu’il a dit, et il semble ne pas comprendre que pour passer au niveau supérieur, cela nécessite un ensemble stratégique d’interventions dans des lieux réels, pas de confiture pour tous.

Ce ne sont pas seulement les politiciens qui semblaient insatisfaits du manque de détails.

Et Erica Roscoe, chercheuse principale à l’IPPR North, a déclaré que, si l’autonomisation des dirigeants locaux aiderait à stimuler les économies locales, elle devait être soutenue par le financement et le soutien du gouvernement.

« Les preuves sont claires – la mise à niveau ne peut être réalisée que si les lieux sont habilités à se mettre à niveau par eux-mêmes », a-t-elle déclaré. « Des meilleurs niveaux de vie à un meilleur travail, une meilleure santé et une meilleure démocratie – les dirigeants de toute l’Angleterre commencent à montrer la différence que la décentralisation peut faire, mais les limites de leurs pouvoirs et la concurrence pour les initiatives de financement à court terme signifient qu’ils ne peuvent pas réaliser pleinement leurs communautés potentiel.

« Nous avons besoin d’un règlement juste et transparent dans lequel le pouvoir est partagé entre les lieux et le gouvernement – pas de projets au coup par coup où le gouvernement continue de tenir toutes les ficelles parce que ce n’est pas une vraie décentralisation progressive. Le Premier ministre doit lâcher prise pour monter de niveau. «

Même les députés conservateurs semblaient perdus de vue par le discours. Une grande partie de l’apport 2019 des conservateurs du nord et des Midlands – généralement très bruyants sur les réseaux sociaux – n’avait pas publié de réactions en fin d’après-midi. Ceux qui l’ont fait ont choisi de ne pas s’enliser dans les détails.

« Discours fantastique », a écrit Nicola Richards, député de West Bromwich East. « Le PM a clairement indiqué qu’il voulait aller plus loin. Il y a encore beaucoup de travail à faire.