NTSB: Papa, pas garçon, conduisait un camion qui a heurté la camionnette des golfeurs

DALLAS (AP) – Un homme du Texas, pas son fils de 13 ans, conduisait la camionnette qui traversait dans la voie venant en sens inverse et a heurté une camionnette transportant des golfeurs universitaires du Nouveau-Mexique, tuant neuf personnes, et il avait de la méthamphétamine dans son système , ont annoncé jeudi les enquêteurs.

Le National Transportation Safety Board a déclaré deux jours après la collision du 15 mars que ses conclusions préliminaires suggéraient que le jeune de 13 ans conduisait la camionnette qui a heurté la camionnette transportant des étudiants et des entraîneurs de l’Université du Sud-Ouest au Nouveau-Mexique après un tournoi de golf. Mais le NTSB a déclaré jeudi que des tests ADN ont confirmé que le père, Henrich Siemens, âgé de 38 ans, conduisait et que des tests toxicologiques ont montré la présence de méthanphétamine dans le sang de Siemens.

Siemens et son fils sont morts dans l’accident avec six membres des équipes de golf masculine et féminine et leur entraîneur.

La collision s’est produite dans le comté d’Andrews, à environ 50 kilomètres à l’est de la frontière du Texas avec le Nouveau-Mexique. Bien qu’il s’agisse d’une zone rurale, les routes peuvent souvent être encombrées par la circulation liée à l’agriculture et à l’exploitation pétrolière et gazière.

The Associated Press