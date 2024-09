NTR surpasse les autres stars pan-indiennes

Cela fait plus de 24 heures que Devara est sorti en salles et le film a connu un premier jour monstrueux au box-office mondial, ramassant des collections atteignant 172 crores ₹. Il s’agit du deuxième film pan-indien consécutif de Jr NTR après RRR et, dans un contexte plus large, c’est l’une des premières étapes majeures de l’acteur vers la célébrité nationale.

Ce n’est pas sans précédent. Prabhas et Allu Arjun sont désormais des noms connus dans tout le pays, leurs films étant diffusés partout dans des salles combles. Mais NTR Jr a un tour dans son sac dont ses illustres contemporains ne peuvent se vanter d’avoir. Ce sont ses compétences multilingues.

Au cours des promotions de RRR lui-même, nous avons pu constater des nuances de l’aisance de NTR Jr à parler plusieurs langues, avec des compilations de l’acteur parlant en hindi, kannada, tamoul et même en malayalam et en japonais devenant virales. Et maintenant, grâce à la large diffusion de Devara en hindi, il pourrait peut-être toucher tant de cœurs rien qu’avec la façon dont il parle en hindi.

Jr NTR est extrêmement à l’aise en hindi, grâce à son éducation à Hyderabad. Ajoutez à cela son charme et son extraversion naturelle, et vous comprenez pourquoi il devient lentement populaire dans le Nord. Prabhas est aimé de tous, mais son introverti nuit à ses chances de devenir une plus grande star dans le Nord à long terme.

Allu Arjun et Ram Charan peuvent comprendre et parler l’hindi, mais ils ne sont pas extrêmement à l’aise avec cette langue. Allu Arjun se fait même doubler la voix par Sanket Mhatre et Shreyas Talpade. Ainsi, comparé à la génération actuelle d’étoiles montantes pan-indiennes de TFI, NTR Jr pourrait bien avoir les meilleures chances de devenir une grande star dans le nord en raison de sa maîtrise de l’hindi. La sortie de Devara, et plus tard, War 2 consolideront définitivement sa célébrité et feront de lui un chouchou pan-indien.

