NTR 30: Janhvi Kapoor encordé pour le prochain Jr NTR? Actrice CLARIFIE

Après le formidable succès de RRR, Jr NTR on dit maintenant qu’il se prépare pour son prochain. Il est RNT 30 avec le réalisateur Koratala Siva. Le film de Jr NTR n’a pas encore reçu son titre et les fans sont très heureux de savoir qui sera le rôle principal féminin dans celui-ci. Les rumeurs disaient que la diva de Bollywood Janhvi Kapoor est considéré comme le rôle principal féminin. Étant donné que de nombreuses stars de Bollywood se dirigent vers le Sud, on murmurait que Janhvi ferait également ses débuts dans le Sud avec NTR 30. Mais maintenant, l’actrice a remis les pendules à l’heure.

Janhvi Kapoor sera-t-il dans NTR 30 ?

Dans une interview avec Pinkvilla, Janhvi Kapoor a précisé qu’elle n’avait pas signé le film de Jr NTR. Elle a mentionné qu’elle aimerait faire un film du sud de l’Inde mais celui-ci n’est pas le sien. L’actrice de Dhadak a été citée en disant: “C’est une telle légende, mais malheureusement, l’offre ne m’est pas encore parvenue. J’attends et j’espère le meilleur.” C’est en mai que Jr NTR avait annoncé ce film avec un teaser vidéo. Jr NTR a également annoncé NTR 31.

Alia Bhatt dans NTR 30 ?

Plus tôt, il a été signalé qu’Alia Bhatt avait été inscrite pour NTR 30. C’est juste après la sortie et le succès de RRR que les spéculations ont été faites. Elle avait même confirmé qu’elle était en pourparlers avec les fabricants. À Cinema Express, elle a déclaré: “Je ne voudrais pas en parler maintenant, mais je suis vraiment ravie de faire plus de films en telugu. J’ai passé un bon moment à travailler avec Tarak (Jr NTR dans RRR). Même le réalisateur qui Je parle actuellement à (Koratala Siva) est quelqu’un qui a fait du bon travail jusqu’à présent.” Cependant, il semble qu’Alia Bhatt n’en fasse pas partie.