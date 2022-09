Bhubaneswar: La National Thermal Power Corporation (NTPC) a déclaré jeudi qu’elle s’était engagée à fournir 115 crores de roupies pour le développement du tir à l’arc en Inde.

Le NTPC a signé un protocole d’accord avec le National Sports Development Funds (NSDF) et le ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS) à cette fin.

Dans le cadre de son initiative de responsabilité sociale des entreprises (RSE), NTPC a engagé Rs 115 crore en cinq ans pour le développement des sports de tir à l’arc. Sur le montant total, 15 crores de roupies seront engagés en tant que dépense unique pour la préparation des cibles de terrain, la mise en place de centres de formation et d’équipements comme l’arc et la flèche, a indiqué la société dans un communiqué.

D’autres Rs 100 crore restants seront engagés en tant que dépenses récurrentes dans cinq ans (Rs 20 crore par an) pour le développement du tir à l’arc à partir du niveau local, la formation de talents identifiés, la formation de talents d’élite, le développement d’entraîneurs performants, l’achat de équipement, développement de laboratoires sportifs et scientifiques compatibles avec le tir à l’arc, bourses d’études/prix en argent pour les plus performants, etc.

La société soutient le sport du tir à l’arc en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) et l’Association de tir à l’arc de l’Inde (AAI) dans le but de fournir des installations de classe mondiale avec une exposition internationale et une plate-forme pour le pool talentueux d’archers de l’Inde.

Le NTPC soutient les sports de tir à l’arc au niveau national et international depuis 2018. L’accord a été prolongé jusqu’aux prochains Jeux olympiques en 2024, a-t-il déclaré.

Le NTPC a également étendu son soutien à l’organisation de tous les championnats nationaux de tir à l’arc pour les catégories sub-juniors, juniors et seniors pour les groupes masculins et féminins, les tournois de classement national de tir à l’arc (NRAT), les installations d’entraînement, l’équipement, les kits de jeu, entre autres.

Les archers ont remporté de nombreuses médailles internationales au cours de cette période et ont obtenu d’excellents résultats aux Jeux olympiques de Tokyo et ont atteint les quarts de finale, ce qui est considéré comme la meilleure performance de l’Inde en tir à l’arc à ce jour.

Les archers indiens ont présenté une performance exemplaire aux Jeux paralympiques de Tokyo-2021 où Harvinder Singh a remporté la médaille de bronze. En 2021, l’Inde a été honorée de deux records du monde et les archers indiens ont remporté un total de 49 médailles internationales (20 d’or, 20 d’argent et 9 de bronze) dans tous les grands tournois internationaux, y compris les Jeux paralympiques.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici