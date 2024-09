NTHSSA prépare des cliniques de vaccination contre la grippe et la COVID

L’Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest se prépare pour la prochaine saison de vaccination contre la grippe et la COVID-19.

Un calendrier officiel de vaccination contre la grippe et la COVID sera publié dans les prochaines semaines, ce qui permettra aux habitants du Nord de trouver et de prendre rendez-vous dans des cliniques de vaccination. La planification est actuellement en cours dans chaque région, qui comprend la livraison des produits vaccinaux sur tout le territoire, ainsi que la détermination des dates et heures d’ouverture des cliniques.

La NTHSSA encourage tous les résidents à se tenir au courant et informés en utilisant leur site web et page Facebook.