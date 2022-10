NTAs 2022 les mieux habillés: les stars font une arrivée glamour sur le tapis rouge

THE NTAS est l’événement le plus glamour de l’année pour la télévision britannique et les stars de l’écran ont tout mis en œuvre.

Ce soir, une foule de célébrités polies ont glissé le long du tapis rouge dans leurs plus beaux atours.

Marnie Simpson, la favorite de Geordie Shore, a été la première à arriver aux National Television Awards qui se sont déroulés en direct à l’OVO Arena de Wembley, qui a été stupéfaite dans une robe en dentelle.

Marnie, 30 ans, a séduit dans la robe nue alors qu’elle montrait sa bague de fiançailles et arborait une nouvelle frange énervée.

Des célébrités comme Alison Hammond, Rose Ayling-Ellis et Graham Norton découvriront s’ils ont gagné dans leurs catégories respectives, qui sont votées par le public.

Deux nominés qui ont été contraints de se retirer des National Television Awards de ce soir – après avoir tous deux contracté Covid – sont Ant et Dec.

Le duo est sur la bonne voie pour remporter le gong du meilleur présentateur pour la 21e fois consécutive.

Pendant ce temps, on s’attend à ce que Holly Willoughby et Phillip Schofield ne marchent pas sur le tapis rouge après leur scandale de file d’attente.

Et les chefs d’ITV estiment que la cérémonie annuelle de ce soir servira désormais de test décisif pour savoir si Holly et Phil – nominés pour la meilleure émission de jour avec This Morning – ont résisté à la tempête.