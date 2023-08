NSYNC serait sur le point de se réunir pour la bande originale de « Trolls Band Together » Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

NSYNC les fans pourraient bientôt se réjouir d’une réunion épique! L’ancien groupe de garçons est sur le point de se réunir à nouveau pour une chanson sur la bande originale du prochain film d’animation, Les trolls s’unissentqui est le troisième opus de DreamWorks Trolls franchise, selon HE. Après qu’une bande-annonce récente du film ait fait allusion à un scénario de réunion d’un groupe de garçons pour Justin TimberlakeLe personnage de Branch, une source a déclaré à la sortie que les anciens camarades du groupe du chanteur feront également des apparitions surprises dans le long métrage.

« JC Chasez, Lance Basse, Joey Faton et Chris Kirkpatrick devraient avoir des rôles surprises dans le troisième Trolls film, Les trolls se réunissent, avec Justin Timberlake », a déclaré la source, en plus des nouvelles de la chanson. Si la nouvelle est vraie, le nouveau morceau du NYSNC sera la première chanson qu’ils sortiront ensemble en tant que groupe depuis « Girlfriend » en 2001.

Dans le Les trolls s’unissent bande-annonce, il est révélé que Branch et ses quatre frères, interprétés par Troye Sivan, Kid Cudi, David Diggs et Éric André, faisaient autrefois partie d’un groupe appelé BroZone. L’intrigue comprend un frère, Floyd (joué par Troye), kidnappé avant qu’un autre frère, John Dory (joué par Eric), traque Branch pour réunir leur groupe et sauver Floyd.

« Branche, nous n’avons plus synchroniser», a déclaré Floyd, faisant apparemment allusion à une éventuelle réunion de NSYNC, dans la bande-annonce. « Nous sommes passés de les garçons aux hommes, et maintenant il n’y a plus que une direction pour nous d’aller : au ruelles. » Les membres du groupe se sont précédemment réunis sans Justin à Ryan Cabrerale mariage de 2022.

En plus de la troisième tranche du Trolls franchise, Justin a joué dans le premier film, Trollsen 2016, et la suite, Tournée mondiale des trollsen 2020. Il a connu une carrière d’acteur et une carrière musicale solo très réussies depuis la séparation de NSYNC en 2007. Le groupe a été officiellement formé en 1995 et a sorti son premier album éponyme en 1997. Leur dernier album, Célébritéest sorti en 2001.