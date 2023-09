NSYNC confirme qu’ils étaient des Jedi dans Star Wars L’Attaque des Clones

Dans ce, notre année de 2023, NSYNC a cassé Internet avec des retrouvailles et la confirmation que trois membres du groupe étaient en Star Wars épisode II : L’Attaque des clones. Mon ‘90Le cerveau ringard de Teeny Bopper ne peut pas traiter deux de mes principaux fandoms qui se croisent presque : les boys bands et Guerres des étoiles.

Sur Celui de Sean Evans Les chauds, NSYNC s’est assis pour l’une de leurs premières interviews majeures depuis les retrouvailles pour une chanson sur le prochain film de Justin Timberlake. Trolls film. Mais comme cela est révélé dans l’épisode, bien avant que Timberlake ne parte à Hollywood, ses camarades de groupe Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, et JC Chasez a fait une apparition folle pour George Lucas L’attaque des clones. Kirkpatrick a confirmé : « C’est très vrai. Nous étions les trois.»

Timberlake a ajouté : « Je pense que je me souviens que nous avons reçu un appel du genre ‘tu ne croiras jamais ce qui s’est passé.’ Nous étions des Stormtroopers— »

« —Jedi,« Corrigea Chasez; Je crie intérieurement après que mon membre préféré du groupe ait été un F.force-porteur de sabre laser sensible. Il a poursuivi: « Nous avons dû apprendre un peu la chorégraphie de l’épée. »

« Merde ouais! » Fatone a fait écho alors que Lance Bass a répondu: « Mais ils ont quand même été éliminés. » (Les deux Bass et Timberlake ont taquiné les gars.) Fatone a décrit ce que c’était que d’être sur le plateau de ce que nous pouvons seulement supposer être la scène de l’arène, où leurs personnages sont probablement morts, et a noté :« Mais le plus stupide, pendant que nous faisions les scènes, c’est que tu vas littéralement phvrmm phrvmm Comme un idiot. » Une raison pour se faire couper, peut-être, ou comme Bass l’a rappelé : « Le Guerres des étoiles les fans deviennent fous, c’est pour ça qu’ils l’ont édité ? Ouais, ils n’aimaient pas cette idée. Merci, des fanboys toxiques.

Kirkpatrick a exprimé qu’il aurait souhaité qu’il y ait une vidéo, et Fatone a affirmé qu’il existe : « Ils le font [have it] parce qu’ils l’ont filmé. j’ai demandé [producer] Rick McCallun, « Où sont les images ? Parce que je sais qu’il l’a. Alors prenons ces images, s’il te plaît, Je veux le voir. » Oui, nous en avons besoin…jetez-le simplement sur Disney+ !

Regardez le reste du Entretien NSYNC sur Les chauds ci-dessous.

*NSYNC bat un autre record en mangeant des ailes épicées | Les chauds

