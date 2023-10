NSW va illuminer l’Opéra aux couleurs israéliennes après l’attaque du Hamas

L’Opéra de Sydney sera illuminé lundi aux couleurs du drapeau israélien « en solidarité » avec la communauté juive.

Le Hamas, reconnu comme organisation terroriste par l’Australie, a tiré samedi des milliers de roquettes sur Israël, prenant par surprise le pays – célébrant une fête religieuse.

Des militants armés ont infiltré les villes, tuant, blessant et kidnappant des civils.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré la guerre, promettant que son pays exigerait un « prix sans précédent » pour l’une des attaques les plus meurtrières avant de lancer une frappe aérienne sur Gaza.

Icône de caméra L’Opéra sera illuminé lundi soir avec le bleu et le blanc du drapeau israélien. Fil de presse NCA /Gaye Gérard Crédit: News Corp Australie

L’Opéra de Sydney sera illuminé en bleu et blanc lundi soir à 19h30 « en solidarité », a confirmé le premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns.

« Lundi, l’Opéra de Sydney sera illuminé en solidarité avec les communautés juives de Nouvelle-Galles du Sud et avec ceux qui ont de la famille actuellement en Israël », a-t-il déclaré.

« Nous sommes profondément préoccupés par l’horrible attaque du Hamas contre Israël et contre ceux qui ont été kidnappés.

« Nous continuerons à travailler pour garantir que nous fournissons tout le soutien possible aux personnes touchées dans tout notre État et surveillons de près la situation pour savoir si des citoyens de Nouvelle-Galles du Sud qui vivent actuellement, en vacances ou en pèlerinage au Moyen-Orient sont touchés. .»

Même si le bilan devrait s’alourdir, les médias israéliens ont fait état d’environ 250 morts et plus de 1 500 blessés suite à l’attaque palestinienne. La réponse d’Israël a tué au moins 232 personnes à Gaza et en a blessé près de 1 700.

Cette décision intervient après que la Coalition ait demandé que ce monument emblématique soit illuminé, le chef de l’opposition Peter Dutton s’adressant à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour exprimer son soutien.

L’opposition avait auparavant lancé une attaque contre Anthony Albanese pour avoir mis plus de 12 heures à répondre à l’attaque, le Premier ministre écrivant sur X à 6 h 23, heure australienne, que la nation « se tient aux côtés de notre ami Israël en cette période ».

La chef libérale adjointe, Sussan Ley, n’a pas tardé à dénoncer M. Albanese pour sa réponse tardive.

« Il lui a fallu jusqu’à 6 heures du matin ce matin pour faire une déclaration publique à ce sujet. Vous n’avez pas de nuits de congé en tant que leader mondial et partout dans le monde, nous avons vu une réaction immédiate de la part des dirigeants mondiaux… et il a fallu attendre ce matin pour qu’Anthony Albanese fasse cette déclaration. Je pense qu’il doit être interrogé à ce sujet aujourd’hui », a-t-elle déclaré à Sky News.

« Je remets en question son timing… Vous n’avez pas de congé. »

Icône de caméra « Nous condamnons les attaques aveugles et odieuses du Hamas contre Israël, ses villes et ses civils », a écrit le Premier ministre sur X ce matin. NCA NewsWire / Jeremy Piper Crédit: News Corp Australie

Le Premier ministre Anthony Albanese a condamné dimanche matin « l’attaque odieuse contre Israël », mais a déclaré qu’Israël avait « le droit de se défendre ».

« Il s’agit d’une situation épouvantable que les gens n’ont pas vue venir », a-t-il déclaré à la chaîne ABC Insiders.

« Nous sommes bien sûr inquiets d’une escalade.

« Il n’y a aucun précédent pour ce qui se passe ici. »

Le Conseil exécutif de la communauté juive australienne a déclaré que ces actes « constituent des crimes de guerre flagrants » ciblant des civils et « une attaque armée contre un État souverain ».

« Nous attendons de l’État d’Israël qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour se défendre, vaincre les forces terroristes du Hamas et rétablir la paix pour les citoyens israéliens », a déclaré le chef de l’exécutif Alex Ryvchin.

« Nous appelons le gouvernement australien à condamner sans équivoque ces crimes flagrants. Tout appel à la désescalade des « deux parties » ou toute tentative d’établir des équivalences entre les crimes d’une organisation terroriste et les mesures défensives d’un État souverain et démocratique sont mal conçus et ne font que faire le jeu des terroristes.