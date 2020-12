Le nord de la Nouvelle-Galles du Sud devrait être battu par de violents orages et de la grêle dimanche soir alors que les habitants de Sydney se préparent pour un Noël misérable et humide.

Le Bureau de météorologie a émis une alerte d’urgence dimanche à 17 h 16, avertissant de vents destructeurs et de gros grêlons pour la région inondée des rivières du Nord autour de Lismore, Tenterfield et Grafton.

La région a déjà souffert de pluies torrentielles après une tempête «une fois tous les 100 ans» balayée la semaine dernière.

Le bureau météorologique a averti tout le monde dans ces zones de rester à l’intérieur, de débrancher leurs équipements électriques tels que les ordinateurs en cas de dommages causés par la foudre et d’éloigner leurs voitures des arbres ou à l’abri.

Grêle sévère, des orages devraient frapper le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud quelques jours seulement après qu’une tempête « une fois tous les 100 ans » a frappé la région jusqu’au sud-est du Queensland. Sur la photo: le chaos sur la Gold Coast dimanche dernier

Une grosse grêle était prévue dimanche pour le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud. Les zones occidentales autour de Tamworth, Narrabri et Moree ont obtenu un sursis avec la menace d’orage centrée sur Lismore, Grafton

Un creux de précipitations tropicales amène la pluie vers le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud selon cette carte

Ceux plus à l’ouest autour de Moree, Narrabri et Tamworth dans le district de North West Slopes and Plains ont eu un sursis après les orages violents – mais pas contre les fortes pluies et les inondations.

Le bureau a émis un avertissement dimanche de fortes pluies pouvant entraîner des crues soudaines et des débordements de rivières dans les zones à partir de lundi.

La météorologue Gabrielle Woodhouse a déclaré que la plupart des régions de la Nouvelle-Galles du Sud verraient de la pluie lundi et mardi, mais que le temps se dégagerait d’ici mercredi alors que le système de creux se déplace au large.

«Une grande quantité d’humidité tropicale est tirée du nord et va interagir avec le creux et générer des pluies généralisées dans le nord et l’est de la Nouvelle-Galles du Sud», a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.

« Ce système de creux se déplacera au large et c’est à ce moment que nous verrons les précipitations faiblir et diminuer pour la plupart des endroits mardi. »

Un club de sauvetage à Currumbin avalé par la mer lundi dernier alors que le sud-est du Queensland et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud ont été battus par une énorme tempête. Le nord de la Nouvelle-Galles du Sud devrait être frappé à nouveau

Sur la photo: surfant sur le Père Noël sur une plage couverte de Bondi. Des millions de résidents de Sydney vont passer un Noël merdique cette année grâce à une épidémie de covid associée à une prévision de pluie

Mme Woodhouse a déclaré que les averses pourraient alors persister dans l’est.

Le site Web du bureau a montré que la pluie devrait toucher une grande partie de l’État, y compris la région de Hunter, les plateaux centraux et la côte médiane du nord.

Des inondations et des orages ont été prévus pour les zones précédemment frappées par la sécheresse de l’intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud, telles que Tamworth, Gunnedah, Narrabri et la capitale minière d’opale de Lightning Ridge.

Le bureau a diffusé dimanche des avertissements d’inondation et des veilles pour plusieurs réseaux fluviaux de NSW, notamment les rivières Bellinger, Orara, Gwydir, Peel, Namoi et Hunter.

Les 5,2 millions de personnes de Sydney ont vu leurs projets du jour de Noël entravés après l’annonce de nouvelles restrictions de coronavirus dimanche alors que NSW a enregistré 30 nouveaux cas.

Un total de 68 personnes ont maintenant été infectées dans le cadre du cluster Northern Beaches samedi à 20 heures et la course de yacht du lendemain de Noël de Sydney à Hobart a été annulée.

La pluie devrait également tomber vendredi sur le Noël du coronavirus de Sydney, a annoncé dimanche soir le bureau météorologique.

Mme Woodhouse a déclaré que le jour de Noël serait probablement humide et couvert pour ceux qui vivent le long de la côte de la Nouvelle-Galles du Sud, avec de possibles orages à nouveau pour les chaînes du nord.

«La deuxième moitié de la semaine sera susceptible d’avoir des averses à l’est pour des endroits comme Sydney», a-t-elle déclaré.

Ceux qui vivent à l’ouest des chaînes de division de la Nouvelle-Galles du Sud profiteraient cependant d’un Noël sec et ensoleillé.

Des inondations sont prévues pour lundi dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud avec des zones normalement sèches telles que la capitale minière d’opale Lightning Ridge, qui devraient subir de graves chutes.

Des pluies sont prévues pour le jour de Noël tout au long de la région côtière de NSW. Photo de fichier

Les pluies ne sévissent pas seulement pendant le Noël de la Nouvelle-Galles du Sud – elles devraient également atténuer la journée de fête dans le reste de l’Australie, seuls quelques États devraient sonner les festivités sous le soleil.

Le Bureau de météorologie a publié ses prévisions pour le 25 décembre, révélant un mélange mixte d’orages, d’inondations soudaines et de ciel bleu.

Le météorologue principal Dean Narramore a déclaré vendredi que le fait de manger à l’extérieur le jour de Noël dépendra de l’endroit où vous vivez.

Les célébrations en salle sont en faveur de la majeure partie du Territoire du Nord et de certaines parties de l’Australie occidentale où des averses et des orages sont attendus.

Ceux du sud profiteront probablement d’un temps beau et ensoleillé, idéal pour les barbecues et le cricket dans la cour, a-t-il déclaré.

Voici les prévisions où vous passerez le 25 décembre.

Bondi Beach le jour de Noël 2018. La tradition séculaire pour les jeunes routards de se rendre à Bondi pleuvra cette année, a déclaré le bureau météorologique.

PRÉVISIONS PAR ÉTAT / TERRITOIRE

Australie occidentale

Perth peut s’attendre à une période chaude avant Noël avec de fortes vagues de chaleur possibles alors que les températures approchent de 40 ° C.

Le jour de Noël, le temps se refroidira légèrement et culminera dans les 30 secondes.

«Une belle journée à la plage, avec juste la chance de prendre une douche ici ou là», a déclaré M. Narramore à ABC News.

Pendant ce temps, les conditions de mousson devraient se poursuivre dans le nord de l’État.

Australie du Sud

Un ciel bleu et un ensoleillement sont attendus dans le sud, avec des températures prévues pour atteindre les années 20 moyennes à élevées.

Il pourrait faire encore plus chaud à Adélaïde, avec une prévision maximale de 34 ° C le jour de Noël.

Dans le nord de l’État, les températures resteront élevées et la région pourrait faire face à des averses et des orages.

Le bureau météorologique a publié ses prévisions pour le 25 décembre, révélant un mélange mélangé d’orages, d’inondations soudaines et de ciel bleu

Victoria

Les Victoriens se réveilleront pour un « nouveau » départ le matin, se réchauffant pour un après-midi confortable dans les années 20.

Le temps doux se poursuivra le lendemain pour le test du lendemain de Noël au Melbourne Cricket Ground.

Tasmanie

Dans la même veine que les températures victoriennes, il restera plus frais en Tasmanie avec Hobart « flirtant » avec 20 ° C et généralement bien.

Nouvelle-Galles du Sud / Territoire de la capitale australienne

Des averses et des orages sont attendus sur la bande côtière orientale, y compris Sydney.

Les résidents à l’ouest de la Great Dividing Range peuvent s’attendre à la chaleur et au soleil.

Alors que Sydney et Canberra pourraient voir le jour de Noël atteindre les 20 ans, il pleuvra.

Le Boxing Day Sydney to Hobart Yacht Race a également été annulé en raison d’une épidémie de Covid-19.

Une maison familiale dans une ferme à Tintenbar près de Ballina sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud a été détruite par la chute d’un figuier lors des violentes tempêtes du week-end dernier. D’autres intempéries sont en route

Queensland

Le temps pluvieux devrait se poursuivre dans l’État du Soleil à l’approche de la saison des fêtes, avec des prévisions de pluie et de tempêtes pour la plupart des régions.

Brisbane peut s’attendre à Noël au milieu des années 20 avec des averses et de possibles tempêtes.

Alors que les orages dans d’autres parties de l’État pourraient accabler des zones avec des systèmes fluviaux déjà saturés.

«Les inondations sont définitivement une préoccupation, en particulier là où ces tempêtes se forment sur des ruisseaux et des systèmes fluviaux déjà saturés», a déclaré M. Narramore.

Territoire du Nord

Darwin connaîtra un climat tropical typique avec environ 20 ° C et des orages attendus.

Dans le reste du territoire, y compris la région de Kimberly, les résidents connaîtront probablement des pluies abondantes et des inondations jusqu’à Noël.

À Alice Springs, il fera chaud et ensoleillé le 25.

Les prévisions sont gravement affectées par le régime météorologique de La Nina, entraînant des précipitations supérieures à la moyenne dans une grande partie de l’Australie.