Toute personne qui a visité BWS au centre commercial Berala à certains moments du 22 décembre au réveillon du Nouvel An est considérée comme un contact étroit et doit se faire tester et s’isoler pendant 14 jours, quel que soit le résultat du test:

Mardi 22 décembre 2020 de 12h41 à 21h15

Mercredi 23 décembre 2020 de 12h45 à 21h15

Jeudi 24 décembre 2020 de 12h45 à 21h15

Samedi 26 décembre 2020 de 9h55 à 19h15

Dimanche 27 décembre 2020 de 12h45 à 20h15

Lundi 28 décembre 2020 de 8h30 à 19h15

Mardi 29 décembre 2020 de 13h45 à 21h15

Mercredi 30 décembre 2020 de 12h45 à 21h15

Jeudi 31 décembre 2020 de 8h30 à 17h