Trois villes de la région de la Nouvelle-Galles du Sud ont été mises en état d’alerte après qu’un patient Covid-19 s’est rendu de l’ouest de Sydney pour un voyage de camping – alors que l’État enregistre quatre nouveaux cas locaux.

L’homme de 18 ans a conduit de Berala à Orange, Nyngan et Broken Hill lors d’un road trip avec des amis pendant le week-end du Nouvel An avant d’être testé positif mardi matin. Son cas sera inclus dans les chiffres de mercredi.

L’homme a reçu un texto de NSW Health disant qu’il était à Berala BWS, qui est au centre d’un cluster, la veille de Noël. Il a décidé de se faire tester après avoir eu le nez qui coule lundi matin et ses amis sont également testés.

L’agent de santé en chef, le Dr Kerry Chant, a remercié le jeune homme de s’être manifesté après avoir reçu les reniflements. « Ce monsieur n’était absolument pas au courant des problèmes, a réagi rapidement à notre message texte et merci beaucoup », a-t-elle déclaré.

Un cluster Covid-19 à Berala a été causé par un agent de transfert de patients qui a emmené une famille de voyageurs étrangers de retour dans un établissement de santé.

Alertes Berala Covid-19 Les personnes identifiées comme des contacts étroits de BWS et Woolworths à Berala devraient être testées et isolées pendant 14 jours, même si elles reçoivent un résultat négatif. Les contacts familiaux des contacts étroits doivent s’isoler jusqu’à ce que le contact étroit ait reçu un résultat négatif. Les personnes identifiées comme des contacts occasionnels de ces deux lieux devraient se faire tester et s’isoler jusqu’à ce qu’elles reçoivent un résultat négatif. Continuez à surveiller les symptômes et, s’ils apparaissent, faites à nouveau un test. BWS Berala Dimanche 20 décembre Contacts étroits: 12h30 – 14h00 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Lundi 21 décembre Contacts occasionnels: toute la journée Mardi 22 décembre Contacts étroits: 12h45 – 21h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Mercredi 23 décembre Contacts étroits: 13h40 – 21h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Jeudi 24 décembre Contacts étroits: 12h40 – 21h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Samedi 26 décembre Contacts étroits: 9h55 – 19h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Dimanche 27 décembre Contacts étroits: 12h40 – 20h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Lundi 28 décembre Contacts étroits: 9h30 – 19h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Mardi 29 décembre Contacts étroits: 13h45 – 21h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Mercredi 30 décembre Contacts étroits: 12h45 – 21h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Jeudi 31 décembre Contacts étroits: 8h30 – 15h Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Woolworths Berala Toute personne qui a assisté à tout moment entre le dimanche 20 décembre et le jeudi 31 décembre devrait se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu. Continuez à surveiller les symptômes et, s’ils apparaissent, faites à nouveau un test.

L’homme a visité le Birdie Noshery à Orange le dimanche 3 janvier de 12h30 à 14h00. Il a également séjourné au parc touristique de Ningan Riverside du samedi 2 janvier au dimanche 3 janvier et dans un autre lieu de Broken Hill que les responsables publieront sous peu.

La région de la Nouvelle-Galles du Sud n’a pas eu de cas de Covid-19 depuis des semaines et a des restrictions beaucoup plus assouplies que Sydney, ce qui fait craindre que toute épidémie puisse se propager rapidement.

Il y a eu 26391 tests signalés à 20 heures le lundi soir, comparé au total de 22275 de la veille.

Sur les quatre nouveaux cas locaux de mardi, deux sont liés au cluster BWS Berala, qui en compte désormais 15.

Une femme dans la quarantaine, qui a fréquenté Woolworths, est probablement liée au cluster Berala, mais les responsables enquêtent.

Un quatrième cas est un contact étroit avec un cas précédemment signalé lié au cluster de Croydon, qui compte désormais 10.

Il n’y a eu aucun nouveau cas sur les plages du nord pour la deuxième journée consécutive, ce qui laisse espérer que le groupe de 148 qui a émergé le 16 décembre a été contenu.

Lundi, le premier ministre par intérim John Barilaro, qui remplace Gladys Berejiklian pendant qu’elle a une semaine de congé, a déclaré qu’il n’y aurait pas de verrouillage pour l’ouest de Sydney pour le moment – mais cela pourrait arriver à l’avenir.

«Nous laissons tout sur la table, mais je peux le préciser aujourd’hui – il n’y aura pas de verrouillage de la région de Cumberland, pas d’autre verrouillage dans aucune autre partie de Sydney», a-t-il déclaré.

«Les restrictions que nous avons en place sont suffisamment fortes pour faire face à ce que nous avons devant nous et, bien sûr, le mandat des marques nous donne une capacité de mobilité et d’aller de l’avant.

Les masques ont été rendus obligatoires pour la première fois à Sydney à partir de lundi matin, imposés par une amende de 200 $.

Ils doivent être portés dans les centres commerciaux, dans les transports publics, dans les lieux de culte, les salons de coiffure et de beauté, les lieux de divertissement tels que les cinémas et autres lieux intérieurs comme les bureaux de poste et les banques. Les travailleurs de l’hôtellerie sont également tenus d’en porter un.

Lundi, M. Barilaro a déclaré qu’il était convaincu que le match test Australie-Inde se déroulerait en toute sécurité au SCG jeudi, mais a exhorté les Australiens de la région à ne pas y aller.

« Le risque serait que si quelqu’un de la région venait à Sydney, il pourrait prendre [coronavirus] retour à une zone régionale. Mon conseil aux gens serait – pensez-y, reconsidérez, peut-être que cette année n’est pas l’année pour venir à Sydney », a-t-il déclaré.

Il y a eu quatre cas en quarantaine dans les hôtels et le directeur de la santé, le Dr Kerry Chant, a averti que davantage de personnes infectées entraient en Australie alors que le virus se propageait rapidement en Europe et aux États-Unis.

Le Berala BWS a été exposé après qu’un travailleur du transport de patients Covid-19 a visité le magasin sans le savoir alors qu’il était contagieux avant Noël.

Cette infection a d’abord été transmise d’une famille de voyageurs de retour avec le virus à un travailleur du transport de patients.

Ce travailleur l’a ensuite transmis à un collègue, qui a assisté au BWS à Berala sans symptômes pendant une courte période le 20 décembre. On pense qu’un employé de BWS a ensuite attrapé le virus sans le savoir et a servi des milliers de clients.

Des dizaines de milliers de personnes ont été invitées à s’isoler après que plus de 1000 personnes se sont rendues au magasin rien que la veille de Noël.

Lundi, M. Barilaro a déclaré lundi que le gouvernement n’avait aucun scrupule à resserrer les restrictions autour de Berala si des cas de Covid-19 non traités commençaient à apparaître.

Il a admis que la recherche des contacts au BWS était une tâche colossale, car les codes QR ne sont pas obligatoires dans les magasins de bouteilles de NSW.

Le gouvernement NSW a fixé un objectif de 20 000 ou 30 000 tests par jour pendant qu’il s’attaque aux épidémies.

Dimanche, les plages du nord ont été regroupées par deux à 148 personnes, la partie nord de la péninsule étant toujours sous ordre de rester à la maison. Ces commandes resteront en vigueur au moins jusqu’au samedi.

Plus tôt mardi, Victoria a enregistré trois nouvelles infections à coronavirus acquises localement alors que des milliers de résidents sont plongés dans l’auto-isolement.

Les autorités sanitaires sont convaincues que le cluster de coronavirus Black Rock est sur une « trajectoire très positive » après avoir grimpé à 24 cas lundi.

Les trois nouveaux cas signalés mardi sont survenus après que 32544 tests de coronavirus ont été effectués dans tout l’État.

On ne sait pas encore si les nouvelles infections sont liées à l’épidémie de Black Rock – qui était initialement liée au restaurant Buffalo Smile Thai.

Un cas de Covid-19 a également été signalé chez un voyageur de retour en quarantaine à l’hôtel.

Le nombre de cas actifs de l’État s’élève à 38.

Le cluster de Melbourne est lié à une épidémie mystérieuse sur les plages du nord de Sydney qui a émergé le 16 décembre et compte 148 cas.