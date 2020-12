Un python diamant de trois mètres a vécu sur le toit de la maison d’une famille pendant un an avant de finalement quitter la maison la semaine dernière.

Peta Norton et son mari ont filmé le serpent glissant hors d’un trou dans leur toit et en bas de la fenêtre de leur maison du Wyoming sur la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud vendredi soir.

Mme Norton a ensuite publié des photos et des vidéos du python accroché à leur fenêtre alors qu’il se dirigeait vers le sol vers le groupe Facebook 30 Days Wild.

Une image montrait la tête et les yeux perçants du python regardant à travers la fenêtre de la maison de Mme Norton avant de glisser le long de la fenêtre d’une maison du Wyoming sur la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud vendredi soir.

Une vidéo a ensuite montré le ventre du serpent à motifs de losanges alors qu’il descendait pendant plus d’une minute – un témoignage de la taille même du reptile.

« Nous avons soupçonné qu’un python pouvait être sur notre toit et ce soir, nos soupçons ont été confirmés », a déclaré Mme Norton sous-titré.

«Deux mètres plus python diamant. Le trou a été bloqué. Nous avons un corridor faunique de l’autre côté de la route. J’espère qu’il (le serpent) a fait son chemin là-bas.

La mère a expliqué plus tard qu’ils avaient entendu des bruits venant du dessus du plafond pendant environ un an, ce que son mari plaisantait souvent était un python vivant dans leur toit.

D’autres membres du groupe Facebook ont ​​été horrifiés par le concept d’un reptile sur le toit vivant au-dessus de leur maison.

«C’est sa maison maintenant», a commenté une personne.

«Es-tu resté éveillé dans le noir en l’écoutant glisser à travers le plafond? a demandé une autre personne.

Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré: « Si de la chance, de telles choses ne se produisent pas au Royaume-Uni, sinon je serais mort maintenant! »

«Une raison de plus pour moi de ne jamais visiter l’Australie», a écrit un autre commentateur.

Les pythons diamant, également connus sous le nom de pythons tapis, mesurent de deux à quatre mètres de long et peuvent peser jusqu’à 15 kg.

Ils sont lents et non venimeux, mais peuvent infliger une morsure douloureuse – bien qu’ils ne soient pas considérés comme dangereux pour les humains.

Les serpents tuent des proies telles que les petits mammifères, les oiseaux et les lézards en les resserrant.

Des incidents de serpents attaquant ou dévorant des chats domestiques et des petits chiens ont été signalés.

Les pythons diamant vivent souvent à proximité des établissements humains, où ils rendent un service utile en mangeant des rats et d’autres vermines.

Ils se trouvent sur la côte est de la Nouvelle-Galles du Sud, tout le Queensland et Victoria, les 100 à 200 km supérieurs du Territoire du Nord, les parties les plus septentrionales et les plus méridionales de l’Australie occidentale et dans le sud-est de l’Australie méridionale.