Des milliers d’équipages aériens internationaux ont été autorisés à attraper des Ubers dans un hôtel de leur choix pour les mettre en quarantaine en Nouvelle-Galles du Sud, tandis que le personnel des compagnies aériennes voyageant dans d’autres États est traité de la même manière que les passagers réguliers.

Des centaines de diplomates étrangers ont également reçu la permission de sauter la quarantaine de l’hôtel et de s’auto-isoler chez eux, malgré deux manquements aux règles et neuf tests positifs au coronavirus.

Cela vient après les révélations d’une bombe, 13 membres d’équipage de la compagnie aérienne ont rompu leur isolement, ont quitté leur hôtel et sont partis passer une nuit en ville après leur arrivée à Sydney le 5 décembre.

La première ministre Gladys Berejiklian a révélé vendredi qu’un membre d’équipage s’était rendu dans plusieurs « lieux » après avoir enfreint les règles d’isolement « il y a quelques semaines ».

La police s’est rendue à l’hôtel et a parlé avec la direction avant d’infliger une amende à 13 membres d’équipage de la compagnie aérienne avec des avis d’infraction de 1 000 $.

L’épidémiologiste et conseillère à l’Organisation mondiale de la santé, la professeure Marylouise McLaws, a déclaré que les règles actuelles qui permettent aux équipages des compagnies aériennes de choisir les hôtels dans lesquels ils s’isolent ne sont « absolument pas » assez strictes.

La Nouvelle-Galles du Sud a permis à des milliers d’agents de bord internationaux de choisir les hôtels dans lesquels ils souhaitaient mettre en quarantaine

Le médecin-chef par intérim, le professeur Paul Kelly, a déclaré que le personnel des compagnies aériennes était entré en Australie et s’était auto-isolé depuis le début de la pandémie, sans « problème majeur » jusqu’à récemment.

«Nous parlons de la sécurité des Australiens. Si quelqu’un meurt de ce cluster, alors vous devez vous demander, pourquoi nous sommes-nous permis d’être retenus contre rançon par les compagnies aériennes? dit-elle au Daily Telegraph.

La publication a également révélé qu’environ 900 diplomates étrangers, qui sont entrés en Australie depuis la fermeture des frontières internationales en mars, ont été autorisés à s’isoler chez eux.

« Maintenant, il y a eu récemment quelques cas où cela n’a pas été le cas, ce qui a conduit à une discussion au sein du Comité principal australien de la protection de la santé sur le renforcement de ces arrangements », a déclaré le professeur Kelly.

Le personnel aérien à l’atterrissage en Nouvelle-Galles du Sud a bénéficié d’autres avantages, tels que le droit de prendre des taxis ou des Ubers depuis l’aéroport tant qu’ils « s’assoient sur la banquette arrière », portent un masque et ne s’arrêtent nulle part sur le chemin.

D’autres États imposent des mesures de quarantaine plus strictes. Les équipages des compagnies aériennes internationales entrant en Australie occidentale sont traités de la même manière que les passagers et doivent s’isoler dans des hôtels de quarantaine désignés.

L’Australie du Sud et la Tasmanie suivent également des protocoles similaires à WA, mais Victoria et Queensland ont un système similaire à NSW.

Ground Zero: Une fête à Avalon RSL le vendredi 11 décembre a été liée à l’épidémie de virus sur les plages du nord

La première ministre de la NSW, Gladys Berejiklian, a annoncé vendredi une série de changements à la quarantaine de l’équipage de l’air, qui entreront en vigueur mardi

Mme Berejiklian a annoncé vendredi une série de changements à la quarantaine des équipages aériens, qui entreront en vigueur mardi.

Le personnel de l’air sera forcé de se loger dans deux hôtels de quarantaine désignés – plutôt que de se répartir entre 25 et 26 emplacements comme ils le sont actuellement.

L’épidémie des plages du nord de Sydney a également incité le Queensland et Victoria à modifier leurs protocoles de quarantaine dans les hôtels pour les équipages aériens internationaux.

Ils commenceront également à utiliser les hôtels spécifiés par le gouvernement avec plus de sécurité et de tests COVID-19 à partir de cette semaine.

Le NSW a enregistré 30 autres cas dimanche, dont 28 liés au cluster sur les plages du nord.

Bien que les 13 membres d’équipage n’aient pas été connectés au cluster, la source d’origine de l’épidémie reste inconnue.

Les tests génomiques ont confirmé que la souche COVID-19 est d’origine américaine et est probablement entrée dans le pays en provenance des États-Unis.

L’épidémie n’a pas non plus été liée à un chauffeur de bus de l’aéroport de Sydney qui a été testé positif plus tôt cette semaine.

Le chauffeur, qui emmène les équipages aériens internationaux et nationaux de l’aéroport à leurs hôtels, vit dans le sud-ouest de Sydney – loin des plages du nord – et ses contacts étroits sont isolés.

Le directeur de la santé de NSW, Kerry Chant, a déclaré qu’il n’y avait aucun autre cas associé au conducteur de la camionnette.

Un agent de quarantaine des hôtels Novotel et Ibis de Sydney a été testé positif au virus plus tôt ce mois-ci – prouvant que le système n’est pas infaillible

De même, un chauffeur de bus qui transporte des équipages aériens internationaux vers leurs hôtels a été testé positif plus tôt dans la semaine.

Le 2 décembre, un nettoyeur d’un complexe hôtelier de quarantaine à Darling Harbour a été testé positif. Elle avait travaillé à la fois à l’hôtel Ibis et au Novotel. Le Novotel est un hôtel de quarantaine. Le nettoyeur avait également régulièrement emprunté les transports en commun depuis Minto, un trajet de 50 km.

Il est clair que les systèmes ne sont pas infaillibles. Mme Berejiklian a déclaré que l’État ne savait toujours pas comment le virus avait éclaté.

Le professeur Mary-Louise McLaws, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de New South Wales, a déclaré que les maillons faibles du système doivent être traités.

Le professeur McLaws a déclaré que si le système hôtelier était une réponse initiale efficace à la crise, il n’était plus approprié en raison de facteurs tels que le manque de circulation d’air et le fait d’être dans un environnement bâti. Elle a dit qu’ils devraient être déplacés hors de la ville vers des sites isolés.

« Il a dépassé sa date de péremption et sa date utile », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.