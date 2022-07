NSPCC : des milliers de crimes contre la maltraitance d’enfants chaque mois Le projet de loi sur la sécurité en ligne est retardé

Plus de 3 500 crimes de maltraitance d’enfants en ligne auront lieu chaque mois que le projet de loi sur la sécurité en ligne est retardé, a averti l’association caritative pour enfants NSPCC.

L’organisme de bienfaisance a déclaré que son analyse des données sur la criminalité du ministère de l’Intérieur avait révélé une multiplication par plus de dix des infractions d’abus sexuels d’enfants en ligne enregistrées par la police en Angleterre et au Pays de Galles au cours de la dernière décennie.

Selon ces données, 42 503 publications obscènes (image d’abus d’enfants) et crimes de toilettage sexuel ont été enregistrés au cours de l’année dernière, contre 3 706 il y a dix ans.

Le NSPCC a déclaré qu’il avait maintenant écrit aux deux candidats à la direction des conservateurs pour les exhorter à s’engager à adopter le règlement sur la sécurité en ligne dans son intégralité et sans délai lorsqu’ils deviendront Premier ministre.





À chaque seconde, le temps passe sur le projet de loi sur la sécurité en ligne, un nombre toujours croissant d’enfants et de familles sont confrontés au traumatisme inimaginable de la maltraitance évitable des enfants Sir Peter Wanless, NSPCC

L’organisme de bienfaisance a déclaré que retarder davantage le projet de loi ou “diluer” les propositions “représenterait le renversement d’un engagement manifeste important qui suscite un fort soutien du public”.

Le projet de loi sur la sécurité en ligne devait continuer son passage au Parlement la semaine dernière, mais cela a été reporté à l’automne lorsque Liz Truss ou Rishi Sunak prendront leurs fonctions.

Les lois sur la sécurité en ligne obligeraient les médias sociaux et autres plateformes à protéger leurs utilisateurs contre les contenus préjudiciables, en leur imposant une obligation de diligence, avec de lourdes amendes et l’accès à leurs sites bloqués s’ils enfreignaient les nouvelles règles.

Mais le NSPCC a déclaré que le retard laisserait plus d’enfants à risque d’être soignés, et a déclaré que l’ampleur du problème doit servir de signal d’alarme au prochain Premier ministre.

“A chaque seconde, le temps passe sur le projet de loi sur la sécurité en ligne, un nombre toujours croissant d’enfants et de familles sont confrontés au traumatisme inimaginable de la maltraitance évitable des enfants”, a déclaré le directeur général de la NSPCC, Sir Peter Wanless.

« La nécessité d’une législation pour protéger les enfants est claire, suscite un soutien écrasant de la part des députés et du public et s’appuie sur la position de leader mondial du Royaume-Uni dans la lutte contre les préjudices en ligne.

« Une réglementation solide peut être mise en place tout en protégeant la liberté d’expression et la vie privée.

«Il ne peut y avoir de mission plus importante pour le gouvernement que de protéger les enfants contre les abus et le prochain Premier ministre doit tenir la promesse faite aux familles dans le manifeste électoral et présenter le projet de loi sur la sécurité en ligne en tant que priorité nationale.»