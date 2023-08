NS news : Les inondations ont causé 170 millions de dollars de dommages assurés

Les inondations historiques en Nouvelle-Écosse le mois dernier ont causé plus de 170 millions de dollars de dommages assurés, selon une première estimation de Catastrophe Indices and Quantification Inc.

En juillet, de violents orages ont déversé plus de 250 millimètres de pluie sur les régions les plus durement touchées de la province, endommageant les routes, les maisons et les ponts et tuant quatre personnes.

Le Bureau d’assurance du Canada a créé une page Web distincte intitulée Inondations en Nouvelle-Écosse pour aider les gens à comprendre la couverture d’assurance et les différentes étapes du processus de réclamation.

Craig Stewart, vice-président du changement climatique chez IBC, affirme que plus de 1,5 million de foyers au Canada restent fortement exposés aux inondations et n’ont pas accès à une assurance contre les inondations.

Le BAC affirme que les dommages causés par les intempéries assurés au Canada dépassent régulièrement les 2 milliards de dollars par an, les dégâts des eaux étant responsables de la plupart des pertes.

Stewart affirme que le BAC préconise des investissements dans l’adaptation au climat et demande au gouvernement fédéral de travailler à réduire les risques auxquels les Canadiens sont confrontés en raison des conditions météorologiques extrêmes.



