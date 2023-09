NS, NB, PEI, pannes de courant dues à Lee

Alors que les vents de force tempête tropicale continuent de frapper la Nouvelle-Écosse, nous souhaitons rappeler à nos clients que si vous rencontrez un fil tombé, veuillez rester aussi loin que possible. Traitez la ligne comme étant sous tension et signalez-la à notre ligne de panne au 1-877-428-6004. Restez en sécurité et visitez… pic.twitter.com/yBngIcirtU

– Énergie Nouvelle-Écosse (@nspowerinc) 16 septembre 2023