NS Health dit qu’il n’y a pas de grandes options car il augmente les dépenses en infirmières de voyage de millions

Malgré les efforts de recrutement, les dépenses de Nova Scotia Health pour les infirmières de voyage fournies par des entreprises privées ont bondi de millions de dollars cette année et ses options pour trouver plus de personnel sont limitées.

Les infirmières itinérantes, parfois appelées personnel « d’agence » ou « suppléant », sont des travailleurs de la santé qui sont employés par des entreprises privées qui fournissent du personnel infirmier supplémentaire là où ils sont nécessaires.

“C’est une chose vraiment difficile à concilier”, a déclaré Anna Marenick, vice-présidente de Nova Scotia Health en charge des ressources humaines.

“Si le choix est entre embaucher des agences et au moins s’assurer que nous avons une couverture dans certaines de nos unités afin que nous ayons le plus grand nombre de ressources que nous pouvons pour les soins aux patients, par opposition à ne pas embaucher d’entreprises de soins infirmiers de voyage et à courir encore moins longtemps , aucune des deux options n’est excellente. »

Le prédécesseur de Nova Scotia Health à Halifax, Capital Health, a déclaré à CBC News qu’il avait commencé à utiliser des infirmières de voyage en 2015 et avait déclaré à l’époque que le coût serait d’environ 300 000 $ pour trois mois et une douzaine d’infirmières.

Au cours de l’exercice 2020-2021, Nova Scotia Health a dépensé 8,16 millions de dollars en services d’infirmières de voyage, qui comprenaient des infirmières autorisées (IA), des infirmières auxiliaires autorisées (IAA) et des infirmières praticiennes (IP), des préposés aux patients, des aides d’unité et des commis d’unité. Ce chiffre faisait partie des 1,7 milliard de dollars dépensés pour la rémunération du personnel dans la province. Au cours de l’exercice 2021-2022, le total était de 8,89 millions de dollars.

Il y a 1 500 postes vacants en soins infirmiers en Nouvelle-Écosse. (Ben Nelms/CBC)

Jusqu’à présent, au cours de l’exercice en cours, qui a commencé en avril, il a dépensé 11,4 millions de dollars en services d’infirmières de voyage.

Cela s’ajoute aux 21,5 millions de dollars que la province de la Nouvelle-Écosse a alloués aux infirmières itinérantes dans les foyers de soins de longue durée, à compter de la fin de 2021.

Un rapport national montre une augmentation du personnel dans les agences

Un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) publié jeudi a conclu que le nombre total de professionnels de la santé comme les médecins, les infirmières et les pharmaciens a augmenté entre 2020 et 2021, mais dans certains domaines des soins directs aux patients, leur nombre a diminué.

Le rapport de l’ICIS a révélé que le nombre d’infirmières dans les établissements de soins de longue durée et les organismes de santé communautaire a chuté entre 2020 et 2021. Parallèlement, l’ICIS a conclu qu’il y avait une augmentation du nombre d’infirmières travaillant dans « des agences privées de soins infirmiers, des centres de santé au travail et des travailleurs autonomes ».

De nombreuses infirmières affirment que le salaire plus élevé et les horaires fiables disponibles grâce aux soins infirmiers itinérants incitent le personnel à quitter les emplois du secteur public.

Le travail est particulièrement tentant pour le personnel en début de carrière comme Kevin Cummings, un infirmier de voyage originaire de l’Ontario, qui travaille maintenant dans les soins de longue durée à Terre-Neuve avec un contrat d’un an.

Cummings, 29 ans, a fait la transition vers les soins infirmiers itinérants en partie pour obtenir un meilleur équilibre travail-vie personnelle.

Il a travaillé pendant la pandémie en tant qu’infirmier autorisé dans un établissement de soins de longue durée de l’Ontario. C’est à ce moment-là qu’il a constaté que des infirmières ayant de nombreuses années d’ancienneté étaient incapables de prendre un jour de congé lorsqu’elles en avaient besoin en raison d’un manque de personnel.

“Pour qu’ils aient même un jour de congé, ils ont dû se faire porter malades”, a-t-il déclaré.

Cummings dit qu’il a été appelé au travail alors qu’il n’était pas prévu et qu’il n’a pas pu obtenir de congé même lorsqu’il l’a demandé des mois à l’avance. Il avait parfois l’impression que la pénurie de personnel n’était pas sécuritaire pour lui ou pour les personnes dont il s’occupait.

Kevin Cummings est un infirmier spécialisé dans les voyages originaire de l’Ontario et qui travaille à Terre-Neuve. (Avec l’aimable autorisation de Kevin Cummings)

Le salaire plus élevé pour les soins infirmiers itinérants était également attrayant, Cummings voyant son salaire horaire passer de 35 $ à 60 $ de l’heure.

“Obtenir ce saut tout de suite a été un facteur énorme dans le choix des soins infirmiers itinérants”, a-t-il déclaré.

Il met de l’argent de côté pour l’avenir car son emploi ne comporte pas d’avantages sociaux ni de pension, mais il pense qu’à long terme, il s’en sortira égal.

“J’ai un peu plus de vie maintenant, ce qui est très étrange pour moi”, a-t-il déclaré. “Pour la première fois de ma vie, je me dis : ‘Qu’est-ce que je fais de tout ce temps ?'”

Lorsqu’il réfléchit aux choses qui inciteraient les jeunes infirmières à rester plus longtemps au même poste, il a déclaré qu’une augmentation de salaire et la possibilité de prendre des congés étaient les principales priorités.

“Pour moi personnellement, si vous allez me donner le respect de” Hé, je demande ces jours de congé et vous allez me les donner “, je prendrai d’autres quarts de travail. Je vais réorganiser mon emploi du temps pour m’assurer que tout ce qui doit être fait sera fait », a-t-il déclaré.

A l’écoute du personnel

Marenick, vice-présidente de Nova Scotia Health, a déclaré que l’organisation essaie de travailler avec les administrateurs pour améliorer les horaires et donner plus de flexibilité au personnel. Elle a également déclaré que NS Health voulait écouter ce que le personnel avait à dire.

Les infirmières de nombreuses régions du Canada signalent des niveaux élevés de stress et d’épuisement professionnel. (Evan Mitsui/CBC)

Elle a déclaré que NS Health travaille sur un programme pilote dans lequel le personnel se verra offrir une entrevue de « séjour » où les infirmières pourront parler de ce qui améliorerait les conditions de travail et le moral.

Marenick a déclaré que les grandes choses qu’elle a entendues incluent les mêmes préoccupations que les infirmières en voyage ont identifiées concernant les horaires et les salaires. Mais il y a aussi de petits ajustements qui peuvent aider à améliorer l’intégration ou à s’assurer que le personnel d’entretien est toujours disponible.

En date d’octobre 2022, il y avait 1 594 postes d’infirmières vacants dans le système de soins de courte durée de la province, y compris des infirmières autorisées, des infirmières auxiliaires autorisées et des infirmières praticiennes.

Nova Scotia Health a des contrats de dotation avec les entreprises privées Greenstaff Medical, Select Medical Connections, Northern Nursing Solutions, Northern Medical Connections, Blessed Heart Staffing, Nurse Next Door, Helping Hands Nursing Services et Carecor Health Services.

Parmi les entreprises avec lesquelles Nova Scotia Health passe des contrats, la plus importante est Carecor Health Services, qui a annoncé en 2018 avoir remporté un contrat de trois ans auprès de Nova Scotia Health fournir des services infirmiers aux hôpitaux de la zone centrale de la province. Le contrat a été renouvelé en avril 2022.

Documents d’appel d’offres dit le nombre réel d’heures auxquelles les infirmières seraient appelées dépendrait des “besoins futurs” et, par conséquent, les coûts annuels ne pourraient être qu’estimés. Mais le montant initial accordé était évalué à 51,2 millions de dollars.

Le centre de santé IWK pour les soins aux enfants à Halifax ne faisait pas partie du contrat Carecor et il a déclaré à CBC News qu’il n’utilisait pas d’infirmières de voyage.