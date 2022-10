NS enregistre 86 revictions mais les défenseurs craignent beaucoup d’autres innombrables

Les locataires s’inquiètent de plus en plus des rénovations dans de nombreuses grandes villes canadiennes, et les défenseurs des locataires préviennent qu’il est difficile de comprendre la véritable ampleur du problème sans un suivi approprié.

Depuis la levée de l’interdiction temporaire des rénovations en mars 2022, la Nouvelle-Écosse suit les demandes de son programme de location à usage d’habitation impliquant des différends en matière de rénovation entre locataires et propriétaires.

Une “rénovation” se produit lorsqu’un propriétaire oblige les résidents à quitter un immeuble afin qu’il puisse être rénové, puis loué à de nouveaux locataires à des prix plus élevés.

Il existe des dispositions dans les lois sur la location de nombreuses provinces pour les rénovations nécessaires, mais certains locataires ont déclaré que ces lois étaient enfreintes.

Entre le 1er janvier et le 16 octobre, la Nouvelle-Écosse a enregistré 86 demandes de rénovation impliquant des locataires qui contestent la volonté de leur propriétaire de mettre fin au bail.

Mais la rénovation d’Amanda Salsman ne sera jamais comptée parmi ces chiffres.

“C’est triste, car il y a probablement plus de gens comme moi”, a-t-elle déclaré. Elle a des amis et des parents qui sont aux prises avec leurs propres problèmes de logement.

Amanda Salsman et son mari ont pu trouver une nouvelle maison après avoir été rénovés à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, plus tôt cette année. (Shaina Luck/CBC)

“Cela peut arriver. Cela m’est arrivé”, a-t-elle déclaré.

En janvier, Salsman et son mari ont reçu une lettre de leur propriétaire leur disant de quitter leur duplex à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, en raison de «rénovations substantielles».

À l’époque, l’interdiction de rénovation de la Nouvelle-Écosse était toujours en vigueur, mais leur propriétaire a clairement indiqué qu’il demanderait aux locataires résidentiels de les expulser après la levée de l’interdiction.

“Au début, j’ai paniqué”, a déclaré Salsman. Elle se sent chanceuse d’avoir entendu parler d’un appartement locatif appartenant à un parent qui est devenu disponible à peu près au même moment.

“Je l’ai arraché tout de suite. Je veux dire, il n’a même pas eu à le repeindre des propriétaires précédents. ‘Je vais le faire moi-même’, lui ai-je dit”, a-t-elle déclaré. Salsman et son mari ont accepté l’offre de leur propriétaire de renoncer à un mois de loyer et ont déménagé.

Leur loyer est passé de 750 $ pour leur ancien duplex de trois chambres à 1 000 $ pour leur nouvel appartement de deux chambres, mais elle estime que le prix est raisonnable compte tenu des autres endroits qu’elle a vus sur le marché.

Salsman et son mari ont envisagé de contester l’avis de rénovation, et son mari a appelé Residential Tenancies pour s’enquérir de leurs options. Les locataires et les propriétaires ont critiqué ce processus comme inutile et manquant de mordant.

“Ils ont dit que nous pouvions le combattre”, a-t-elle déclaré. “Mais voulions-nous vraiment nous battre si nous avions un meilleur endroit? Alors nous avons simplement laissé tomber.”

À Halifax, la reviction de Zachary Crow ne sera pas non plus comptabilisée par la province.

Il a reçu un avis de son ancien propriétaire au printemps dernier l’informant que son immeuble subissait d’importants travaux de rénovation et que les locataires devaient partir.

“Pendant un moment, je n’avais aucune idée de ce que j’allais faire”, a-t-il déclaré à propos de la recherche d’une nouvelle maison.

Zachary Crow vit à Halifax. (Shaina Luck/CBC)

Il a pu trouver un appartement qu’un ami quittait. Crow avait l’habitude de partager un grand appartement avec un colocataire pour 1350 $ par mois. Il vit maintenant seul, assumant seul le coût d’un appartement à plus de 1100 $.

Comme Salsman, il estime qu’il a eu “beaucoup de chance” en trouvant sa nouvelle maison. Mais bien qu’il ait accepté l’offre de son ancien propriétaire de trois mois de loyer pour partir, il a déménagé à contrecœur.

“J’ai eu beaucoup de mal à accepter de partir”, a-t-il déclaré. “Je savais que je devais le faire : pratiquement, je devais prendre soin de moi et sortir d’une mauvaise situation.” “Mais je sentais vraiment que je devais repousser, je sentais vraiment que je devais défier”, a-t-il déclaré, expliquant que pour gérer le stress de sa propre vie à l’époque, il n’avait pas contesté la renoviction.

29 affaires en attente d’être entendues

Le député provincial d’Argyle, Colton LeBlanc, est le ministre de la Nouvelle-Écosse responsable de la Loi sur la location à usage d’habitation.

«Lorsque le nouveau processus sur les rénovations a commencé ce printemps, nous voulions rassurer les Néo-Écossais que le processus fonctionnait en fait», a déclaré LeBlanc à propos de la décision de son ministère de commencer à suivre les différends en matière de rénovation.

“Lorsque les amendements ont été présentés, il y avait beaucoup d’inquiétude quant au fait qu’il y aurait des centaines de personnes déplacées à cause des rénovations.”

Colton LeBlanc est le ministre responsable de Services Nouvelle-Écosse et de la Location à usage d’habitation. (Pat Callaghan/CBC)

Leblanc dit qu’il reconnaît que parfois des rénovations sont nécessaires pour la sécurité et l’entretien des propriétés. Il a déclaré que son département ne peut suivre les différends entre propriétaires et locataires que lorsqu’une demande est déposée auprès du Programme de location à usage d’habitation.

Leblanc a déclaré que sur les 86 demandes, l’arbitre a conclu que dans huit cas, la location devait être résiliée. Sur les 78 autres, 15 ont été rejetés, 23 ont été retirés, 11 sont parvenus à un règlement et 29 n’ont pas encore été entendus. Ces résultats peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour des petites créances.

“Ce que nous avons vu, c’est que le processus fonctionne”, a déclaré Leblanc. “Ce que nous avons vu avec certaines demandes retirées ou résolues, cela fait partie de cette campagne d’éducation et de sensibilisation, et c’est quelque chose que nous continuerons à faire.”

Moratoire de l’Île-du-Prince-Édouard en place

L’Île-du-Prince-Édouard a imposé un moratoire sur les revictions en novembre 2021, qui devrait durer jusqu’au 1er novembre 2023.

L’organisme de l’Île-du-Prince-Édouard qui supervise les locations, la Commission de réglementation et d’appel, a jusqu’à présent cette année reçu cinq demandes d’ordonnance d’expulsion en raison de rénovations, qui ont toutes été refusées en raison du moratoire.

Depuis la modification de ses lois sur la location en mars, le Nouveau-Brunswick a enregistré 69 cas liés à des expulsions pour rénovations. L’arbitre a conclu que dans 20 cas, le propriétaire pouvait résilier la location immédiatement ou à l’avenir, et dans 14 cas, le propriétaire ne pouvait pas résilier la location.

Les autres demandes n’ont pas été traitées car elles ont été soit retirées, soit soumises en dehors du délai imparti pour les plaintes.

Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas le suivi des expulsions de locataires.

“Un problème majeur”

Bahar Shadpour, directeur des politiques et des communications au Centre canadien pour le droit au logement à Toronto, affirme que les personnes qui sont rénovées ont tendance à être des familles à revenu moyen à faible qui sont poussées à la marge.

Shadpour a été surpris par les numéros de suivi de la Nouvelle-Écosse.

“Cela semble bien inférieur à ce à quoi nous nous attendrions simplement d’après les preuves anecdotiques que nous voyons sur le terrain”, a-t-elle déclaré.

“Beaucoup de rénovations et d’expulsions se produisent également de manière informelle. Ainsi, ce qui peut être suivi au niveau provincial peut ne pas fournir une image complète de ce qui se passe avec les locataires qui vivent dans leurs maisons et qui sont expulsés.”

Bahar Shadpour est le directeur des politiques et des communications du Centre canadien pour le droit au logement à Toronto. (Shaina Luck/CBC)

“Beaucoup de ces personnes sont poussées à la périphérie de leurs villes, plus loin des opportunités d’emploi, là où leurs enfants pourraient grandir”, a-t-elle déclaré.

“C’est assez perturbant et je pense qu’il est vraiment important que nous saisissions l’expérience des expulsions à travers le Canada afin que nous puissions nous assurer que les gens ont accès non seulement à un logement abordable, mais également à un logement sûr.”

Shadpour dit que certaines juridictions qui voient plus de rapports de revictions tentent de répondre, y compris les grandes villes de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Son organisation surveille les rapports de Montréal, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick selon lesquels les revictions deviennent un « problème majeur ».

Besoin croissant de données sur les expulsions

Dans l’Enquête canadienne sur le logement de 2021, Statistique Canada a constaté que sept pour cent des répondants ont déclaré avoir été expulsés à un moment donné de leur vie.

Parmi ceux-ci, 10% ont déclaré que la raison de l’expulsion était “la démolition, la conversion ou des réparations majeures par le propriétaire”.

En août, Statistique Canada a fait une demande de données au Tribunal de la location à usage d’habitation du Nouveau-Brunswick, qui conserve des détails sur les expulsions officielles. Cela fait partie d’un projet pilote visant à comprendre l’effet des expulsions sur la qualité de vie des locataires.

“Compte tenu de la nature changeante des expulsions – qui n’a été amplifiée que de manière anecdotique pendant la pandémie de COVID-19 – il y a un besoin croissant de données administratives centralisées et standardisées sur les expulsions afin de mieux comprendre ce problème et son impact”, a écrit StatCan dans son lettre au tribunal du Nouveau-Brunswick.

Statistique Canada dirige le projet pilote en partenariat avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement et a déclaré qu’il cherchait à recueillir des données dans des régions autres que le Nouveau-Brunswick, mais l’agence n’a pas encore confirmé quelles autres régions participeront.