NRJ Media Group lance une nouvelle société de divertissement multimédia promouvant l’influence positive et la philanthropie

annonce des interviews de podcasts de stars et une impressionnante fonctionnalité d’option de livre

LOS ANGELES, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ — NRJ Media Group, nouvelle société multimédia où l’histoire occupe une place centrale, a annoncé aujourd’hui le lancement de ses plateformes de divertissement dédiées à la promotion du pouvoir de l’influence positive et de la philanthropie. La société, composée de programmes télévisés, de reportages, de podcasts et de forums communautaires, vise à inspirer, éclairer, naviguer, promouvoir la positivité et donner au suivant.



“Chez NRJ Media Group, notre mission est de proposer une narration inspirante qui favorise la communauté et la passion, dans le but de dynamiser et d’impliquer un public désireux de créer un changement positif”, a déclaré Norma García, PDG de NRJ Media Group. “Notre objectif primordial est d’inspirer des conversations entre générations, de motiver le public à poursuivre ses passions et d’encourager la collaboration au sein de l’industrie du divertissement.”

La division Podcast de NRJ Media Group dévoile la série « Films avec… » :

La division Podcast de NRJ Media Group lancera prochainement le podcast hebdomadaire “Movies With…” avec des invités de renom tels que Danielle FishelRider Fort et Will Friedle de Un garçon rencontre le mondeactrice Nancy Allen et Micky Dolenz de Les singes. Les invités exploiteront le pouvoir du cinéma pour raconter des événements transformateurs et promouvoir les œuvres caritatives qu’ils soutiennent. Les futurs invités du podcast incluent Michael Grillo, producteur de Marvel et Dreamworks, une réunion spéciale avec Jusqu’à la crique membres de la distribution, dont Jeff Est, Jennifer Runyon, Sandy Helberg, William Bledsoe, et d’autres invités surprises. De plus, “Movies With…” hébergera un podcast captivant avec le sergent de la police du Capitole. Aquilin Gonell et ses collègues officiers qui ont témoigné devant le Congrès 6 janvier Comité.

Mémoire « American Shield » en option pour la division Longs Métrages de NRJ Media Groups :

NRJ Media Group a également obtenu les droits du vétéran de la guerre en Irak et sergent de la police du Capitole. Aquilino Gonell mémoire, “American Shield”, un récit puissant d’un immigrant qui a consacré sa vie à défendre l’Amérique en Irak et au Capitole le 6 janvier. Gonell exprime sa confiance dans NRJ Media Group, déclarant : « La mission de NRJ Media Group de promouvoir un changement positif a été une énorme motivation dans ma décision de collaborer au développement de l’histoire de ma vie et à la défense du Capitole le 6 janvier dans un film. Mon histoire, « American Shield », est entre de bonnes mains auprès des dirigeants expérimentés de NRJ Media Group. »

Direction des Groupes Médias NRJ :

NRJ Media Group est composé de leaders de l’industrie, notamment d’anciens dirigeants de la télévision et du cinéma, des producteurs et des sommités des technologies du divertissement. Les co-fondateurs de NRJ Media Group, Norma García, Rich J. Reidet Jeffrey C. Shermanrassemblent un mélange unique d’expertise dans les domaines du divertissement, de la technologie du divertissement et de la création.

Norma, ancienne cadre de Lucasfilm et Paramount Pictures, dirige la direction avec une riche expérience. Rich, une sommité du secteur des technologies du divertissement, apporte son expertise en tant que COO. Jeffrey, le CCO, est un éminent scénariste, producteur et réalisateur connu pour ses longs métrages et ses œuvres télévisuelles emblématiques, notamment Un garçon rencontre le mondeLe succès Au pair trilogie et le long métrage documentaire acclamé de Disney, les garçons : l’histoire des frères Sherman. Leur passion collective couvre le divertissement, le mentorat, la philanthropie et la narration positive, formant la base de NRJ Media Group.

Inspiré par celui de son père et de son oncle (l’écriture des chansons Les frères Sherman) compositions positives, Jeffrey met l’accent sur l’objectif d’inspirer les conversations et de soutenir des causes caritatives à travers NRJ Media Group. “Grâce au pouvoir de l’influence positive et de la narration, nous aspirons à créer un effet d’entraînement qui s’étend au-delà du divertissement, laissant un impact durable sur les individus et la société”, a déclaré Jeff. « Le pilier « Payez au suivant » de NRJ Media Group se concentre sur la sensibilisation aux organisations caritatives et aux causes défendues par nos partenaires créatifs.

Divisions Télévision et Communauté de NRJ Media Groups :

La Division TV de NRJ Media Group donne la parole aux héros de la vie réelle et à d’autres défenseurs du changement positif en donnant vie à leurs histoires grâce à la puissance de la narration longue durée et épisodique. De plus, la Division Communauté de NRJ Media Group deviendra un lien entre les vétérans de l’industrie et les artistes émergents à travers un forum en ligne pour fournir des informations, des outils et une compréhension permettant de mieux naviguer dans l’industrie du divertissement. « Ensemble, nous façonnons un avenir inclusif où la narration non seulement divertit mais sert également de catalyseur de transformation positive et de mentorat dans le monde entier », conclut Rich..

À propos de NRJ Média Groupe (www.nrjmediagroup.com)

NRJ Media Group, où l’histoire occupe une place centrale, est une société de divertissement multimédia dédiée à la promotion de l’influence positive, de la philanthropie et des conversations inspirantes entre les générations. Avec une gamme diversifiée de plateformes, notamment la télévision, le cinéma et les podcasts, NRJ Media Group vise à favoriser l’engagement communautaire et à créer un divertissement de qualité. La plateforme cœur de NRJ Media Group repose sur cinq piliers :

1. Inspirer – créativité pour un changement positif

2. Illuminer – de nouvelles voies et sensibiliser

3. Naviguer – réussir et surmonter les obstacles

4. Promouvoir la positivité – favoriser l’espoir et la compréhension

5. Payer au suivant – aidez les autres en redonnant

