Nreal change de nom pour Xreal, lance un nouveau gadget d’affichage spatial et de diffusion d’écran

Aujourd’hui, presque tout le monde interagit avec le monde numérique via l’affichage 2D de son smartphone ou de son ordinateur. Mais l’avenir pourrait être beaucoup plus immersif avec des écrans montés sur la tête qui ressemblent beaucoup à des lunettes de soleil ordinaires. Nreal, le leader actuel du segment AR, pense que c’est la voie à suivre et lance une paire de produits qui peuvent fonctionner ensemble pour ajouter des capacités AR à presque tout – le Xreal Spatial Display et le Xreal Beam. La société met tout son poids derrière ces produits et change même son nom en « Xreal » pour correspondre.

Le Xreal Spatial Display est l’évolution du Xreal Air (anciennement Nreal Air). Il peut créer un affichage virtuel jusqu’à 201 pouces de taille et il dispose d’un suivi à 3 degrés de liberté (3 DoF) afin que l’affichage virtuel reste dans une position fixe par rapport à votre corps plutôt que de bouger avec votre tête.







Le nouveau Xreal Spatial Display se déguise en lunettes

Il existe deux principaux cas d’utilisation. Le premier est lorsque vous restez assis pendant une longue période – que ce soit lors d’un long trajet ou lorsque vous vous installez à la maison pour regarder un film, par exemple. Le Xreal Beam est un élément clé de cela, mais nous y reviendrons dans un instant.

L’autre cas d’utilisation majeur est lorsque vous êtes en déplacement. L’affichage spatial a une fonction appelée « Smooth Follow », qui est un peu comme la stabilisation optique de l’image pour les écrans virtuels – il gardera les choses stables en contrant les mouvements petits et soudains. « Sideview » est une autre caractéristique importante, cela rétrécit l’affichage virtuel et le maintient sur le côté de votre champ de vision, afin que vous puissiez vous promener dans le monde réel en étant pleinement conscient de votre environnement.

Le Xreal Air fonctionnait sur les plates-formes prenant en charge l’application Nebula, à savoir Android et macOS. Le Xreal Beam élargira considérablement la sélection d’appareils pouvant fonctionner avec le nouvel affichage spatial. Il prend en vidéo soit sur un fil, soit en utilisant un protocole de diffusion d’écran sans fil et transmet le flux à l’écran.







Le Xreal Beam prend en charge le partage d’écran filaire et sans fil

Il dispose de deux ports USB-C intégrés afin que vous puissiez brancher une source d’alimentation externe pour de très longues sessions. À lui seul, le Beam dispose d’une batterie de 4 870 mAh qui peut alimenter l’affichage spatial pendant 3 heures.

L’objectif initial est de faire fonctionner les choses pour les utilisateurs de PC. Le combo Xreal Spatial Display + Beam peut remplacer un moniteur de jeu ou un grand téléviseur. Au lancement, les utilisateurs pourront profiter du contenu YouTube et TikTok, mais la prise en charge de DRM est en cours pour activer également les services de streaming. L’affichage spatial est associé à DTS:X Ultra, qui permet un son spatial.

Nebula arrive sur Windows afin que les PC et ordinateurs portables Windows, ainsi que les ordinateurs de poche comme l’Asus Ally, fonctionnent directement avec l’affichage spatial Xreal. La société travaille également sur une version de l’application pour Steam OS afin que Steam Deck puisse également le faire. D’autres consoles et plates-formes peuvent utiliser le Xreal Beam pour se connecter à l’affichage spatial.

Nous terminerons avec une bonne nouvelle. Les utilisateurs existants de Xreal Air bénéficient d’une mise à niveau qui augmentera le taux de rafraîchissement pour la mise en miroir d’écran et le mode 3DoF à 90 Hz.

Actuellement, les produits Xreal sont disponibles via Amazon aux États-Unis et au Japon. À partir du troisième trimestre, la société s’étendra également à Amazon UK et aux succursales européennes.