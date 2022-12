‘Nr. Critique 10’ : Une drôle de blague, trop sèchement lue

L’étrangement inerte “Nr. 10 », en d’autres termes, a beaucoup d’intrigues initiales, un tableau sans fard de conflits humains et d’émotions qu’il ne construit que pour jeter effrontément par la fenêtre. Après que l’acteur, Günter (Tom Dewispelaere), soit exposé pour sa liaison, sa vie commence à se défaire. Au milieu de tout cela, Günter, qui a été adopté après avoir été retrouvé dans les bois alors qu’il était enfant, rencontre un étranger qui lui chuchote un mot à l’oreille qui évoque de vagues souvenirs et des rêves, jetés dans une brume vaporeuse, de sa mère biologique.

Alors que Günter descend dans le terrier du lapin de ses origines, le film se transforme en quelque chose de complètement différent, dans ce qui ressemble presque à une blague pratique, trop sèchement livrée, de la part de van Warmerdam. La plupart du plaisir de “Nr. 10″ vient dans la tension croissante et le mystère titillant de sa configuration, et les premiers instants où il commence à nous couper le tapis.

Pourtant, ce que le film devient finalement – ​​un mystère de science-fiction, une satire souriante de la religion – ne possède pas assez de viande narrative, de style formel ou d’esprit pour justifier son pari structurel. C’est un peu une taquinerie ludique de van Warmerdam (son titre est une déclaration claire qu’il s’agit de son dixième film), mais la punchline ne s’additionne pas.

Nr. dix

Non classé. En néerlandais, allemand et anglais, avec sous-titres. Durée : 1h40. Louer ou acheter sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.