NPR se fait entendre après avoir publié un «glossaire» sur l’identité de genre et des conseils sur l’utilisation appropriée des pronoms – RT USA News

NPR a énervé les médias sociaux après avoir publié un guide complet sur les termes et les pronoms liés à l’identité de genre, beaucoup accusant le débouché d’être déconnecté de la façon dont les gens interagissent réellement les uns avec les autres.

Compilé avec l’aide de diverses organisations LGBTQ, le glossaire et la liste de FAQ ont été créés dans le but d’aider les lecteurs de NPR à naviguer dans le lexique apparemment sans cesse en expansion du langage lié à l’identité de genre.

« Notre objectif est d’aider les gens à communiquer avec précision et respect les uns avec les autres. » le diffuseur a écrit, ajoutant : « L’utilisation appropriée des termes d’identité de genre, y compris les pronoms, est un moyen crucial de signaler la courtoisie et l’acceptation. »

NPR a toutefois reconnu que le guide était « pas exhaustive » et est « Centrée sur l’Ouest et les États-Unis » – peut-être un aveu indirect qu’il n’est peut-être même pas pertinent dans de nombreux pays.

Les termes inclus dans le glossaire allaient de « non binaire » (« des personnes qui ne se décrivent pas ou ne décrivent pas leur genre comme faisant partie des catégories d’homme ou de femme ») à « intersexe » (« un terme générique utilisé pour décrire les personnes… qui ne correspondent pas aux définitions typiques d’homme et de femme »). Oui, il y a même une entrée pour « extensif au genre » – un terme prétendument utilisé pour décrire les personnes ayant une plus « souple » identité de genre.





Le «guide» passe ensuite à une longue section FAQ sur l’utilisation des pronoms.

« Et si je fais une erreur et que je trompe quelqu’un, ou que j’utilise les mauvais mots ? » lit l’une des questions (NPR suggère que vous « s’excuser et passer à autre chose »).

Une autre question demande pourquoi certaines personnes pourraient alterner entre les pronoms, tels que « il Ils. » Citant un expert sur la question, le point de vente recommande d’écouter « comment les gens se réfèrent à eux-mêmes » avant de déployer un pronom dans leur direction, bien qu’il soit probable que « l’un ou l’autre pronom conviendrait. »

Le radiodiffuseur a également offert une explication sur « Pourquoi le nom de quelqu’un peut-il être différent de celui qui est inscrit sur sa pièce d’identité ? » . .

Alors que l’article était applaudi par certains pour être « bien recherché », il y en avait beaucoup d’autres qui pensaient que NPR faisait une montagne genrée d’une taupinière.

Voici la réponse : non. C’est inutile. – curseur1983 (@slider19831) 2 juin 2021

Un guide complet de la folie. Génial. – Daz Mazz (@MazzDaz) 3 juin 2021

« Jamais de ma vie je n’ai [gone] à une fête ou à une réunion et a demandé à quelqu’un ce qu’ils étaient, « lire un mécontent réponse, ajoutant que la prétendue épidémie de personnes « incompréhensibles » semblait se limiter exclusivement à Twitter.

D’autres ont déclaré qu’ils soutenaient des causes progressistes mais que la préoccupation de la gauche pour les pronoms et l’identité de genre allait trop loin.

Je soutiens la plupart des idées progressistes mais je refuse de m’y rallier. Désolé pas désolé. — Julia 🌎 (@Julia_in_DE) 2 juin 2021

La vague de commentaires négatifs a provoqué la réticence d’autres observateurs, qui ont fait valoir qu’il s’agissait d’une question de courtoisie commune.

« J’aimerais vous rappeler à tous que l’utilisation du nom propre et des pronoms d’une personne améliore grandement sa qualité de vie. Il s’agit d’être respectueux et de traiter les autres avec dignité », lire un tweet.

Pendant que je fais défiler les commentaires incroyablement irrespectueux et intolérants ici, je voudrais vous rappeler à tous que l’utilisation du nom et des pronoms d’une personne améliore considérablement sa qualité de vie. Il s’agit d’être respectueux et de traiter les autres avec dignité. Bonne fierté. – Michael O’Brien, MD 🏳️‍🌈 (@TripleThreat_MD) 2 juin 2021

L’utilisation de pronoms de genre est déjà devenue une question politique controversée dans les écoles, les entreprises et autres institutions. Récemment, un professeur de gymnastique d’une école élémentaire de Virginie a été mis en congé juste après s’être prononcé contre une proposition de politique du conseil scolaire du comté selon laquelle les enseignants doivent permettre aux élèves d’utiliser les pronoms de genre de leur choix. L’instructeur de gym a déclaré que la politique violait ses croyances religieuses.

