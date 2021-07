NPR permet à ses journalistes de rejoindre les militants du BLM et des LGBT, tant que la cause est «la liberté et la dignité» — RT USA News

NPR a remanié ses règles d’éthique et laissera désormais ses journalistes défiler lors des manifestations du BLM et des défilés de fierté. Certains commentateurs disent que cette décision brouille la frontière entre le journalisme et l’activisme. D’autres disent que NPR a déjà dépassé cette ligne.

La radio publique nationale a mis à jour sa politique d’éthique vieille de deux décennies au début du mois, le média libéral expliquant le changement jeudi. Alors qu’il était autrefois interdit aux journalistes de participer à « marches, rassemblements et événements publics », cette interdiction générale a été levée.

Désormais, les reporters du NPR peuvent « exprimer leur soutien aux valeurs démocratiques et civiques… telles que, mais sans s’y limiter : la liberté et la dignité des êtres humains, les droits d’une presse libre et indépendante, le droit de s’épanouir dans la société sans subir de discrimination fondée sur la race , origine ethnique, genre, identité sexuelle, handicap ou religion.





Aussi sur rt.com

NPR dit qu’il « ne fera pas perdre de temps aux lecteurs » sur les e-mails de Biden « sans histoire »







Faire campagne pour des politiciens et des politiques spécifiques n’est toujours pas sur la table, tout comme donner de l’argent à des causes politiques. Cependant, la liste des activités autorisées est large et vague. Dans un article expliquant la nouvelle politique, Kelly McBride de NPR a déclaré que participer à une manifestation Black Lives Matter serait probablement autorisé, tout comme participer à un défilé de fierté LGBT.

« Mais dans la pratique, les journalistes de NPR devront discuter de décisions précises avec leurs patrons, qui à leur tour devront poser beaucoup de questions », McBride a écrit.

Les politiciens démocrates, et certains républicains, souche lors des défilés de fierté, et les slogans et les icônes de BLM sont utilisés par les législateurs démocrates et l’administration Biden elle-même. Alors que certains voient dans ces mouvements un plaidoyer pour « la liberté et la dignité des êtres humains », beaucoup les considèrent comme ouvertement politiques.

Les commentateurs en ligne ne faisaient pas confiance à la direction de NPR pour appliquer la politique de manière équitable, étant donné les accusations persistantes de partialité libérale lourde portées contre le point de vente financé par les contribuables.

J’ai hâte de voir comment la NPR studieusement non partisane et résolument non idéologique interprète quelles manifestations comptent comme « plaidant pour la liberté et la dignité des êtres humains » et lesquelles ne le font pas. https://t.co/Qr2pM6bKBI – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 29 juillet 2021

NPR : Brouiller la ligne de plaidoyer avec une belle définition vague qui pourrait être appliquée à pratiquement n’importe quelle cause. Ajoutant encore plus à l’érosion de la confiance dans les médias. https://t.co/e5cf5Ua8P1 – Tad Vezner (@SPnoir) 29 juillet 2021

Et étant donné que les militants anti-avortement se considèrent comme défendant le « dignité des êtres humains », un commentateur s’est demandé si les patrons du réseau, qui est massivement pro-choix, approuveraient un journaliste participant à une manifestation pro-vie.

D’autres considéraient le changement comme redondant, pour les mêmes raisons.

Le journalisme n’est qu’activisme. Cela fait un moment, mais je suis content qu’ils le disent tous ouvertement maintenant. https://t.co/VufLrm7b7Y – Vous auriez dû voter pour Jo (@colorblindk1d) 29 juillet 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !