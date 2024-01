NPR nomme Katherine Maher, directrice technologique, au poste de PDG : NPR

basculer la légende Armando Franca/AP

Armando Franca/AP

NPR a choisi l’ancienne directrice de la Fondation Wikimedia, Katherine Maher, pour diriger le réseau à travers une époque de déclin de l’audience, d’incertitude financière et de turbulences technologiques.

Dans une interview accordée avant l’annonce de sa nomination, Maher a déclaré que son expérience à la fondation souligne l’importance de la mission de NPR consistant à servir le public indépendamment des intérêts commerciaux. “Il existe un fort alignement au sein de ces deux organisations en matière d’intégrité et d’autonomie”, a déclaré Maher.

Maher a déclaré qu’elle avait l’intention de s’appuyer sur la loyauté farouche inculquée à de nombreux auditeurs pour les programmes d’information de NPR et tout le reste. (Elle a dit qu’elle grinçait des dents au mot « contenu ».)

Et Maher a déclaré qu’elle s’efforcerait d’élargir le bassin de personnes qui ressentent cet attachement profond.

“Il s’agit de faire correspondre les besoins et le plaisir afin que les gens aient un réel désir de revenir, de s’engager dans ce que nous proposons”, a déclaré Maher.

La nomination de Maher, 40 ans, au poste de 12e directeur général et président permanent de NPR représente l’adhésion à un changement de génération, solidement enraciné dans l’ère numérique. Elle a cherché à promouvoir la libre circulation de l’information comme outil d’expansion de la démocratie dans son travail dans les domaines de la technologie et des affaires internationales. Elle a débuté sa carrière dans la finance.

Maher n’a jamais travaillé directement dans le journalisme ou dans une agence de presse. Cela contraste avec nombre de ses prédécesseurs chez NPR, notamment l’actuel PDG John Lansing, et ses homologues fraîchement nommés. à CNN et le Washington Post.

La présidente du conseil d’administration de NPR, Jennifer Ferro, qui a dirigé le comité de recherche, a déclaré que Maher offre un leadership d’entreprise visionnaire et des atouts éprouvés en matière de collecte de fonds. Et elle a cité la capacité de Maher à servir d’ambassadeur puissant du réseau, y compris auprès des centaines de stations de radio publiques membres et en leur nom.

“NPR est une centrale électrique et elle doit être plus omniprésente”, déclare Ferro, président de la station de radio publique KCRW à Santa Monica, en Californie. “Nous devons développer cette marque.”

Ferro affirme que le réseau, qui est une société à but non lucratif, a besoin d’un leader confirmé qui s’engagera dans ce poste pour un mandat prolongé. (Avec Maher, NPR a connu 10 chefs permanents et par intérim au cours des 20 dernières années.)

Et Ferro note que Maher a contribué à faire de Wikipédia une organisation de confiance partageant des valeurs similaires avec NPR, telles qu’un large accès à l’information et la démocratie.

Maher débutera à NPR fin mars.

Qui est Katherine Maher ?

Dans l’interview, Maher a déclaré qu’elle avait été exposée pour la première fois à NPR parce que ses parents l’écoutaient dans la voiture – et cela a contribué à déterminer le cours de sa vie.

En tant qu’élève du lycée du Connecticut en 2000, Maher se souvient qu’elle était intriguée par le sommet de paix réunissant les principaux dirigeants israéliens et palestiniens, convoqué par le président de l’époque, Bill Clinton. Mais elle ne parvenait pas à en apprendre suffisamment auprès des enseignants pour satisfaire son intérêt.

L’écoute des dépêches de Deborah Amos, correspondante de longue date de NPR à l’étranger, en provenance du Moyen-Orient a stupéfié Maher. Après avoir obtenu son diplôme, elle a déménagé au Caire pour étudier l’arabe. Elle a également passé du temps en Syrie et dans d’autres pays de la région.

“J’ai vu ce que cela signifie… lorsque les gens se battent pour leurs droits, pour l’accès à l’information, pour l’autodétermination”, a déclaré Maher. “Je ne pense pas que je serais assis ici avec toi aujourd’hui sans mon moment dans l’allée, qui est ce trajet en voiture pour aller à l’école tous les jours.”

Elle a rejoint l’équipe de communication de la Fondation Wikimedia en 2014 et en est devenue la PDG deux ans plus tard. Là-bas, Maher a constitué une dotation importante – 140 millions de dollars – pour soutenir la promesse de Wikipédia de « débloquer la connaissance du monde ».

Maher a déclaré qu’elle avait appris sur Wikimédia le pouvoir d’un soutien massif et à petite échelle.

« Un grand nombre de personnes [were] donner 2 à 3 dollars pour soutenir cette mission. Et cela nous a permis de prendre des décisions sur ce qui nous tenait à cœur, qui n’étaient pas toujours en phase avec ce qui intéressait le marché”, a déclaré Maher. “Et cela nous a permis de résister à la pression extérieure lorsque nous en avions besoin. Cela nous a permis de pouvoir nous battre pour nos valeurs, même si elles n’allaient pas immédiatement se traduire par une nouvelle croissance d’audience. »

Après avoir quitté Wikimedia en 2021, Maher a rejoint de nombreux conseils d’administration parce que, dit-elle, elle souhaitait en savoir plus sur la gouvernance. Elle a démissionné d’un conseil consultatif du Département d’État américain pour occuper le poste de NPR. Elle a déclaré qu’elle avait l’intention de continuer à siéger aux conseils d’administration de l’organisation à but non lucratif Consumer Reports et de la Signal Foundation, qui soutient l’application de messagerie sécurisée sur laquelle s’appuient les journalistes et les dissidents à l’étranger.

L’héritage de Lansing à NPR

Avec les licenciements et les annulations de podcasts provoqués par un déficit de revenus prévu, 2023 a été une année difficile pour NPR. Lansing a annoncé l’automne dernier qu’il démissionnerait plus tôt, quelques mois avant la fin de son contrat de cinq ans, mais qu’il resterait jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé. Il a évoqué le désir de voyager avec sa femme pendant que sa fille étudiait à l’étranger.

Pourtant, Lansing a connu une série de succès apparents, construisant les priorités du réseau autour de ce qu’il a appelé son « étoile polaire » : s’assurer que le programme et le personnel de NPR reflètent mieux la texture complète de l’Amérique. Dès son arrivée à l’automne 2019, Lansing a fait valoir que cela reflétait un impératif à la fois moral et stratégique.



basculer la légende Mike Morgan/Mike Morgan

Mike Morgan/Mike Morgan

NPR est devenu nettement plus diversifié. Plus de quatre employés sur dix ne sont pas blancs. Seize pour cent sont noirs – une proportion plus élevée que le pourcentage de la population américaine.

Même si la publication musicale Fourche a disparu – plié dans GQ magazine par ses sociétés propriétaires — les Tiny Desk Concerts de NPR et ses podcasts musicaux sont devenus plus essentiels que jamais auprès des artistes et des millions d’auditeurs et de téléspectateurs.

Les programmes phares de NPR, Édition du matin et Tout bien considéré, sont les deux principales émissions d’information et de débat radiophoniques du pays. C’est le troisième producteur de podcasts du pays. Durant le mandat de Lansing, NPR a remporté son premier prix Pulitzer pour « No Compromise », une collaboration avec les stations membres.

Les défis dont Maher hérite chez NPR

Malgré ses récents succès, l’audience de NPR a diminué et sa situation financière s’est détériorée au cours des deux dernières années. Le réseau a subi une baisse brutale et inattendue des revenus du podcasting, provoquée par les craintes d’un effondrement économique qui ne s’est pas concrétisé. Elle a été contrainte de licencier 10 pour cent de son personnel. NPR a annulé quatre podcasts. La franchise de Lansing a permis de pérenniser la confiance qu’il avait bâtie avec les hauts responsables du plus grand syndicat de NPR.

Dans cette crise financière, que Lansing a qualifiée d’« existentielle », NPR n’était pas seule. Il s’est avéré que le réseau était au début d’une récession médiatique qui a fait trébucher nombre de ses pairs ; Le Washington Post et le Los Angeles Times ont finalement réduit leurs rangs dans une proportion encore plus élevée. Le Horaires de Los Angeles la salle de rédaction a rétréci d’un tiers au cours des huit derniers mois.

Les pressions ont contribué à alimenter le roulement du personnel aux plus hauts échelons de NPR : le directeur de l’exploitation, le directeur financier, le responsable des ressources humaines et le principal responsable de la programmation de NPR ont quitté l’entreprise au cours des huit derniers mois. Tous n’ont pas été remplacés.

Lansing a déclaré que le réseau disposait désormais d’une base financière solide.

Lansing, aujourd’hui âgé de 66 ans, est arrivé à NPR avec une riche histoire dans les médias et le journalisme, après avoir évolué dans les salles de rédaction des télévisions locales pour diriger les chaînes de télévision par câble et les sites Web de Scripps. Il a ensuite dirigé l’Agence américaine pour les médias mondiaux, l’organisme gouvernemental qui supervise les radiodiffuseurs internationaux financés par le gouvernement fédéral tels que Voice of America, Radio Free Europe et d’autres.

Maher n’est pas étranger aux crises

En octobre, Maher est devenu directeur général du Web Summit – considérez-le comme un Davos à forte composante technologique – au cours duquel des entrepreneurs technologiques, des investisseurs et des leaders d’opinion se réunissent au Portugal.

Le fondateur du Web Summit avait démissionné suite au tollé suscité par ses remarques sur Israël après les attaques du Hamas.

Sur le podcast Maîtres de l’échelle, Maher a dit qu’elle considérait cela comme un moment de crise.

“La plus grande distinction que je me demandais était la suivante : s’agit-il d’une entreprise en crise ou d’une entreprise en crise ? J’ai vu les deux et j’ai travaillé dans les deux. Et cette dernière…