NPR a suscité un débat sur les origines «défectueuses» des États-Unis après que le média a marqué les vacances du 4 juillet en tweetant la Déclaration d’indépendance – avec quelques notes de bas de page provocantes.

C’est devenu une tradition annuelle pour l’organisation de marquer le Jour de l’Indépendance avec une lecture du document historique, mais la restitution de cette année est accompagnée d’un avertissement.

« [A]près les manifestations de l’été dernier et notre calcul national sur la race, les mots du document sont différents… Il déclare célèbre « que tous les hommes sont créés égaux », même si les femmes, les esclaves et les indigènes américains n’étaient pas considérés comme égaux à l’époque », le point de vente, qui reçoit un financement public, a expliqué.

Ce n’était pas le seul grief de NPR avec la déclaration vieille de 245 ans. Une référence à « Mercenaires écossais et étrangers » a été édité plus tard hors du texte, mais « une insulte raciste sur les Amérindiens » (une ligne dénonçant les conflits internes provoqués par « sauvages indiens sans pitié ») a survécu aux révisions. Le document a également été dépouillé de toute critique de la traite des esclaves dans le but de gagner le soutien des colons du sud, a rapporté NPR.





Sur Twitter, NPR a adopté une approche tout aussi critique envers le décret qui change le monde. Le point de vente a préfacé un fil contenant le texte intégral du document avec l’observation qu’il contient « des défauts et des hypocrisies profondément enracinées ».

Dans ce fil de la Déclaration d’Indépendance, vous pouvez voir un document avec des défauts et des hypocrisies profondément enracinées. Il a également jeté les bases des aspirations collectives de ce pays – les espoirs de ce que pourrait être l’Amérique. pic.twitter.com/znLSGKWLaj – NPR (@NPR) 4 juillet 2021

Le commentaire n’a pas plu à beaucoup sur les réseaux sociaux.

Plusieurs personnes appelé pour que NPR soit « déboursé » pendant que les autres mentionné qu’ils avaient cessé de faire un don à l’organisation en raison de ses reportages à caractère raciste.

D’autres ont fait valoir que NPR était injuste, notant que tout document politique écrit il y a plus de deux siècles sera considéré comme vicié par les normes modernes.

Aucun document écrit il y a 250 ans ne résistera aux normes d’aujourd’hui. C’est pourquoi la Déclaration d’Indépendance est un format d’Indépendance et non une Constitution. La Déclaration d’Indépendance n’est pas une loi et ce n’est pas la base sur laquelle SCOTUS interprète la loi. – Le Centryst (@TheCentryst) 5 juillet 2021

Pour certains, NPR n’est apparemment pas allé assez loin. Un particulièrement zélé adversaire du texte disait que la déclaration d’indépendance était « signé par WHITE MEN IN WIGS et c’est un mensonge ! »

Cependant, il y avait aussi des prises plus nuancées. Le document était peut-être vicié, mais il n’en demeure pas moins « a créé le meilleur espoir pour nous tous », un commentaire lu.

Tout le monde ne peut pas avoir deux idées contradictoires en même temps – à la fois c’est un document imparfait, écrit par un propriétaire d’esclaves proclamant que tous les hommes sont créés égaux – et il a créé le meilleur espoir pour nous tous, qu’un jour nous vivrions à la hauteur que tout le monde est créé égal. – Carl Testerman (@Carl59194973) 5 juillet 2021

NPR n’était pas le seul à partager une interprétation provocatrice du Jour de l’Indépendance. La représentante des États-Unis, Cori Bush, a fait la une des journaux après avoir suggéré que les vacances concernaient la liberté des Blancs, mais cela signifie « terre volée » et l’oppression des Noirs.

