NPD – Kelowna Capital News

La chef du NPD de l’opposition de l’Alberta affirme que la première ministre Danielle Smith a fait de la province un embarras international en proclamant que ceux qui n’ont pas été vaccinés pendant la COVID-19 ont subi la pire discrimination qu’elle ait vue de sa vie.

Rachel Notley dit que le premier ministre du Parti conservateur uni doit retirer son commentaire, s’excuser et être clair sur sa position sur les déclarations controversées précédentes, y compris que le tabagisme n’est pas nécessairement mauvais pour la santé et que les patients ont le contrôle sur leur cancer à un stade précoce. .

“Au cours des dernières 48 heures, j’ai été submergé par des milliers et des milliers de personnes qui m’ont contacté et qui se sentent profondément blessées et franchement un peu effrayées à la suite des commentaires de notre nouveau premier ministre”, a déclaré Notley jeudi.

“Nous comprenons que des centaines de milliers d’Albertains sont victimes de discrimination chaque jour en raison de caractéristiques sur lesquelles ils n’ont pas le choix.”

Notley a déclaré que l’histoire avait fait la une des journaux internationaux, dont une publiée en ligne plus tôt jeudi dans le magazine américain Forbes, qui est publié dans diverses éditions à travers le monde.

« Il s’agit d’un article sur l’Alberta dans l’une des publications économiques les plus lues au monde », a déclaré Notley.

« C’est une histoire qui nuit à la réputation de l’Alberta, et nous devrons maintenant passer des mois à la défaire.

Smith, 51 ans, a fait ce commentaire sur la discrimination lors d’une conférence de presse mardi, quelques heures après avoir prêté serment en tant que premier ministre.

“(Les non vaccinés) ont été le groupe le plus discriminé que j’aie jamais vu de ma vie”, a-t-elle déclaré.

“Je ne pense pas avoir déjà vécu une situation dans ma vie où une personne a été renvoyée de son travail ou n’a pas été autorisée à regarder ses enfants jouer au hockey ou n’a pas été autorisée à rendre visite à un être cher en soins de longue durée ou à l’hôpital, pas le droit de monter dans un avion pour traverser le pays pour voir sa famille ou même traverser la frontière.

Des groupes minoritaires, des professionnels de la santé et certains premiers ministres à travers le Canada ont condamné les remarques comme étant ridicules et insensibles, soulignant que du vivant de Smith, il y avait encore des stérilisations forcées, des pensionnats et des interdictions du mariage gay.

Alors que la fureur s’intensifiait mercredi, le bureau de Smith a publié une déclaration précisant qu’elle ne cherchait pas à minimiser les expériences d’autres groupes discriminés. La déclaration n’a pas retiré son commentaire initial ni présenté d’excuses.

Le bureau de Smith n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi.

Smith a remporté la semaine dernière la direction de l’UCP au pouvoir en Alberta pour devenir le nouveau premier ministre sur la promesse de ne plus exiger de vaccins ni de restrictions sanitaires qui violent les libertés individuelles.

Un ancien journaliste, Smith a déclaré au début de 2021: “Toute ma vie d’adulte et ma carrière ont été consacrées à remettre en question l’autorité, les institutions et la sagesse conventionnelle.”

Dans une chronique de mai 2003 pour le journal Calgary Herald, elle s’est demandé si le tabagisme était nocif pour la santé. “Les preuves montrent qu’une consommation modérée de cigarettes peut réduire les risques traditionnels de maladie de 75% ou plus”, a-t-elle écrit.

En octobre 2012, en tant que chef du parti d’opposition Wildrose, Smith a déclaré que les personnes dans la pauvreté devraient être nourries avec du bœuf contaminé par E. coli, afin que le produit invendable ne soit pas gaspillé.

“Nous savons tous que la viande peut être consommée en toute sécurité si elle est cuite correctement”, a tweeté Smith.

En tant qu’animatrice d’un talk-show radio en 2020, elle a retweeté – et s’est excusée plus tard pour l’avoir fait – une fausse affirmation selon laquelle le médicament hydroxychloroquine pourrait vaincre le COVID-19. Un an plus tard, elle a soutenu l’ivermectine, un médicament antiparasitaire pour le bétail, qui a été vanté puis démystifié comme un remède possible contre le COVID-19.

En juillet dernier, lors de la campagne à la direction de l’UCP, Smith a publié une vidéo de son entretien avec un naturopathe dans laquelle Smith affirme que la responsabilité du cancer à un stade précoce est sous le contrôle d’une personne. Les patients et les professionnels de la santé ont qualifié le commentaire de profondément mal informé et cruel.

Les opposants à la direction de Smith l’ont critiquée, dont un qui avait perdu son fils à cause du cancer, et elle s’est excusée pour le mal qu’elle avait causé.

Elle a dit qu’elle s’était exprimée “maladroitement” et voulait dire que les mesures de santé préventives ne sont qu’un moyen de plus de lutter contre le cancer à un stade précoce.

—Dean Bennett, La Presse canadienne

