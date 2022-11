« Noyé non seulement dans les eaux de crue mais aussi endetté » : les nations vulnérables prennent en main l’argent pour le climat | Actualité Climatique

Le Premier ministre de la Barbade est en quelque sorte une rockstar lors de ces pourparlers sur le climat, si tant est qu’il puisse y avoir une telle chose.

Hier, lors de la COP27, Mia Mottley a été accueillie lors d’un événement par un essaim de médias et un public jeune rempli, avec un membre de Trinité-et-Tobago s’exclamant fièrement : “Je suis ici parce que je veux que Mia Mottley dirige les Caraïbes.”

Ce n’est pas seulement dû à l’attaque virulente qu’elle a dirigée contre le monde riche lundi – les dirigeants n’ont pas “la simple volonté politique” pour “faire une différence définissable dans la vie des personnes que nous avons la responsabilité de servir”, a-t-elle déclaré.

C’est aussi parce qu’elle essaie de remanier radicalement le système financier mondial, qui, selon elle, a été conçu après la Seconde Guerre mondiale mais n’est pas adapté au défi numéro un d’aujourd’hui : la crise climatique.

Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses et les inondations, qui frappent de manière disproportionnée des pays vulnérables tels que la nation insulaire de la Barbade, se transforment en un fardeau de la dette plus lourd pour ceux qui sont déjà le moins en mesure de se le permettre.

“Si nous devons emprunter pour le climat, cela évince les emprunts que nous devons faire pour l’éducation, les soins de santé, l’eau potable”, a déclaré Mme Mottley en réponse à une question de Sky News mardi.

“Le système est en panne”, a-t-elle déclaré, citant des taux d’emprunt dans le G7 coûtant entre 1 et 4%, mais dans la plupart des pays du Sud atteignant environ 12 à 14%.

“Donc, vous commencez à voir la disparité”, a-t-elle ajouté.

Un élément clé du plan consiste à réformer le FMI et les banques multilatérales de développement afin d’alléger la dette et de permettre aux membres d’emprunter à moindre coût sur leurs réserves respectives, libérant ainsi des liquidités pour les aider à faire face au changement climatique. Cela réduit également le risque pour les prêteurs si les pays sont moins susceptibles de faire faillite.

“Comment est-il possible que nous ayons ces énormes institutions financières internationales en place”, a demandé Bilawal Bhutto Zardari, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, et pourtant “lorsque nous arrivons à faire face à des inondations historiques, comme nous l’avons fait au Pakistan, nous finissons par ne pas seulement noyés dans les eaux de crue, nous finissons aussi par nous noyer sous les dettes à force de reconstruire ? »

Le Pakistan, confronté à des coûts de règlement de 40 milliards de dollars, est un pays qui fait pression pour des “échanges de dettes”, défendus par le chef des Nations Unies Antonio Guterres, où les créanciers permettent aux pays les plus pauvres de réorienter les paiements d’intérêts vers des mesures climatiques en cas de catastrophe.

“Le peuple pakistanais paie littéralement sous la forme de sa vie et de ses moyens de subsistance pour une crise qu’il n’a pas créée”, a déclaré le ministre à Sky News à Charm el-Cheikh.

Les pays en développement sont “en colère contre l’échec”

Une partie de la raison pour laquelle les pays sont si désespérés est que les pays riches et pollueurs ont rompu leur promesse de financer 100 milliards de dollars par an de mesures climatiques dans les pays les plus pauvres.

“Les pays en développement sont en colère contre cet échec… 100 milliards de dollars n’ont jamais été qu’une fraction du montant nécessaire, un symbole de bonne volonté et de reconnaissance de la responsabilité historique”, a déclaré Sarah Colenbrander, directrice du programme climatique à l’ODI, un organisme d’affaires mondiales. groupe de réflexion.

“Ils ont donc eux-mêmes proposé un certain nombre de réponses et de solutions”, a ajouté Mme Colenbrander, qui observe des négociations financières épineuses.

Lire la suite:

Le sommet repose sur la question taboue de savoir si les pays développés paieront une compensation climatique

La question sur toutes les lèvres lors de la conférence en Égypte est l’idée que les pays riches et pollueurs devraient payer des compensations pour les dégradations climatiques qui frappent leurs homologues plus pauvres et beaucoup moins polluants.

Le groupe des 20 grandes économies (G20) est responsable d’un énorme 80% des gaz qui réchauffent le climat, tandis que l’ensemble de l’Afrique n’est responsable que de 4%, mais souffre de manière disproportionnée.

Dans un moment historique, la notion d’indemnisation inscrit à l’ordre du jour d’une conférence des Nations Unies pour la première fois, après des années de lobbying de la part des petites nations insulaires en particulier. Mais les pays riches comme les États-Unis résistent à l’idée, et l’argent pourrait ne jamais arriver.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:36

Le Premier ministre pakistanais prononce un discours émouvant à la COP27



Sans perdre de temps, le V20, un groupe de ministres des Finances de 58 pays vulnérables, conçoit des plans pour dynamiser les industries vertes, et donc leurs économies, en dissociant le risque du projet du risque perçu d’investir dans leur pays.

“Les nations vulnérables portent le poids de la crise. Cependant, nous avons fait le moins pour la provoquer et sommes les moins équipés pour la résoudre”, a déclaré à Sky News le président du groupe, le Ghanéen Ken Ofori-Atta.

Les pays africains sont sur le point de subir une baisse de 20% de leur PIB d’ici 30 ans si le monde se réchauffe comme prévu, selon un rapport publié aujourd’hui lors de la “journée des finances” lors des pourparlers de la COP27, soulignant les risques pour les pays pauvres.

“Alors oui, dans une certaine mesure, [countries are] être beaucoup plus proactif sur [finance] et insister sur son droit pour que ce droit ne se produise pas.”

“Les pays en développement ne sont pas les seuls à constater que le système est défaillant”, a ajouté Mme Colenbrander. Les pays développés cherchent également des réformes pour débloquer des fonds pour financer des mesures climatiques.

“De toute évidence, vous avez une réelle opportunité de changement, si tout le monde, de la Barbade au Pakistan, en passant par les États-Unis et l’Allemagne, se rallie derrière les demandes pour que ce système multilatéral fasse mieux. Je pense donc que nous pouvons nous attendre à une vision assez audacieuse” année, dit-elle.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.