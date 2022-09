Noyade de nations insulaires : “Voilà comment meurt un atoll du Pacifique”

Alors que les dirigeants mondiaux des pays riches reconnaissent la «menace existentielle» du changement climatique, le Premier ministre de Tuvalu, Kausea Natano, se précipite pour sauver sa petite nation insulaire de la noyade en l’élevant de quatre à cinq mètres au-dessus du niveau de la mer grâce à la récupération des terres.

Alors que les experts lancent des avertissements sur l’éventuelle inhabitabilité des îles Marshall, le président David Kabua doit concilier l’iniquité d’une digue construite pour protéger une maison qui en inonde maintenant une autre à côté.

C’est la réalité du changement climatique : certaines personnes en parlent de loin, tandis que d’autres doivent le vivre au quotidien.

Natano et Kabua ont tenté de montrer cette réalité mercredi en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Ensemble, ils ont lancé l’initiative Rising Nations, un partenariat mondial visant à préserver la souveraineté, le patrimoine et les droits des nations insulaires des atolls du Pacifique dont l’existence même est menacée par le changement climatique.

Natano a décrit comment l’élévation du niveau de la mer a eu un impact sur tout, du sol sur lequel son peuple compte pour planter des cultures, aux maisons, aux routes et aux lignes électriques qui sont emportées. Le coût de la subsistance, a-t-il dit, devient finalement trop lourd à supporter, provoquant le départ des familles et la disparition de la nation elle-même.

“C’est ainsi qu’un atoll du Pacifique meurt”, a déclaré Natano. “C’est ainsi que nos îles cesseront d’exister.”

L’initiative Rising Nations vise une déclaration politique de la communauté internationale pour préserver la souveraineté et les droits des pays insulaires des atolls du Pacifique ; la création d’un programme complet pour construire et financer des projets d’adaptation et de résilience pour aider les communautés locales à maintenir leurs moyens de subsistance ; un référentiel vivant de la culture et du patrimoine unique de chaque pays insulaire de l’atoll du Pacifique ; et un soutien pour acquérir la désignation de patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’initiative a déjà obtenu le soutien de pays comme les États-Unis, l’Allemagne, la Corée du Sud et le Canada, qui ont tous reconnu le fardeau unique que des nations insulaires comme Tuvalu et les Îles Marshall doivent assumer.

Un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies publié en février a souligné la vulnérabilité des petits États insulaires en développement et d’autres points chauds mondiaux comme l’Afrique et l’Asie du Sud, dont les populations sont 15 fois plus susceptibles de mourir de conditions météorologiques extrêmes par rapport aux régions du monde moins vulnérables. .

Si le réchauffement dépasse quelques dixièmes de degré de plus, cela pourrait rendre certaines régions – y compris certaines petites îles – inhabitables, a déclaré la co-auteure du rapport Adelle Thomas de Climate Analytics et de l’Université des Bahamas. Mercredi, Natano a noté que Tuvalu et ses voisins du Pacifique “n’ont rien fait pour provoquer le changement climatique”, leur contribution aux émissions de carbone s’élevant à moins de 0,03% du total mondial.

“C’est la première fois dans l’histoire que l’action collective de nombreuses nations aura rendu plusieurs pays souverains inhabitables”, a-t-il déclaré.

Les représentants d’autres nations qui ont assisté à l’événement de mercredi n’ont pas détourné leur responsabilité. Reste à savoir s’ils en feront assez pour changer les choses.

Plusieurs ont promis de l’argent pour aider les nations insulaires à payer les systèmes d’alerte précoce et à mettre leurs bâtiments aux normes afin de mieux les protéger des ouragans et autres phénomènes météorologiques. Mais on parlait moins d’atténuer le problème du changement climatique et plus de comment s’adapter à la dévastation qu’il a déjà provoquée.

“Nous voyons ce train arriver, et il descend la voie, et nous devons nous écarter”, a déclaré Amy Pope, directrice générale adjointe de l’Organisation internationale pour les migrations.

L’envoyée allemande pour le climat, Jennifer Morgan, qui a également assisté à l’événement de mercredi, a parlé de l’objectif de son pays d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2045. Mais alors que l’Allemagne reste déterminée à éliminer progressivement le charbon comme source d’énergie d’ici 2030, elle a dû réactiver l’électricité au charbon. usines à traverser l’hiver à venir au milieu des pénuries d’énergie résultant de la guerre de la Russie en Ukraine.

Pour le président des Îles Marshall, les nations riches pourraient faire beaucoup plus. Lors de son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies mardi, Kabua a exhorté les dirigeants mondiaux à s’attaquer aux secteurs qui dépendent des combustibles fossiles, notamment l’aviation et le transport maritime. Il a souligné la proposition de taxe sur le carbone des Îles Marshall pour le transport maritime international qui, selon lui, “conduira la transition vers un transport maritime à zéro émission, en canalisant les ressources des pollueurs vers les plus vulnérables”.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également encouragé la poursuite des plus grands pollueurs du monde. Lors de son allocution d’ouverture à l’assemblée mardi, il a poussé les pays les plus riches à taxer les bénéfices des sociétés énergétiques et à rediriger les fonds à la fois vers les “pays subissant des pertes et des dommages causés par la crise climatique” et vers ceux qui luttent contre la hausse du coût de la vie.

En attendant, alors que les pays riches appellent à l’action plutôt qu’aux mots dans leurs propres discours à l’ONU, Kabua, Natano et leurs collègues dirigeants des nations insulaires continueront de faire face à la réalité quotidienne du changement climatique – et essaieront de continuer à exister.

___

Pia Sarkar, journaliste de l’Associated Press basée à Philadelphie, est en mission pour couvrir l’Assemblée générale des Nations Unies. Suivez-la sur Twitter à http://twitter.com/PiaSarkar_TK et pour plus de couverture AP de l’Assemblée générale des Nations Unies, visitez https://apnews.com/hub/united-nations-general-assembly

Pia Sarkar, l’Associated Press