Noyade à Swim Bay à Peachland

Un homme s’est noyé dans un lieu de baignade populaire de Peachland.

La mairesse de Peachland, Cindy Fortin, a confirmé l’incident dans une publication sur Facebook.

«Nos profondes et sincères condoléances vont à la famille», a déclaré Fortin. “S’il vous plaît, ne spéculons pas sur la façon dont cela s’est produit et laissons les experts faire leur travail.”

La noyade s’est produite l’après-midi du 8 août. Les détails sont encore vagues.

Capital News mettra à jour cette histoire au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

