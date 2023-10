Noya Dan, une Israélienne de 12 ans autiste et amoureuse de Harry Potter, au centre du plaidoyer de JK Rowling, est retrouvée morte après le meurtre du Hamas

Une fille autiste de 12 ans, amoureuse de HARRY Potter, a été retrouvée morte aux côtés de sa grand-mère après qu’elle ait été kidnappée par le Hamas – malgré l’appel désespéré de l’auteur JK Rowling pour les sauver.

Noya Dan, 12 ans, et sa grand-mère de 80 ans, du kibboutz Nir Oz, feraient partie des personnes retenues en otage à Gaza après le massacre du Hamas le 7 octobre.

La jeune fille de 12 ans et sa grand-mère auraient été retenues en otage par le Hamas.

La famille de la jeune fille a confirmé la mort du fan de Harry Potter Crédit : Twitter

Mais la famille Dan a confirmé l’effet dévastateur nouvelles sur une publication sur Facebook disant que les corps de Noya et Carmela avaient été identifiés.

Leurs décès ont également été confirmés par le ministre israélien des Affaires étrangères.

Israël a posté sur X : « Nous sommes dévastés d’annoncer que les corps de Noya et de sa grand-mère Carmela ont été découverts hier.

« Merci à vous tous qui avez partagé son histoire pour nous aider à la ramener à la maison. Notre cœurs sont brisé. »

La mère de la jeune fille, au cœur brisé, avait précédemment raconté au Sun comment elle avait écouté, impuissante, le groupe terroriste kidnapper sa jeune fille et sa mère âgée.

Galit Dan, 53 ans, se trouvait à huit kilomètres de là lorsque Noya, terrifiée, a murmuré dans son dernier message : « Aidez-moi ».

Comme Noya et Carmela étaient portées disparues, Galit espérait qu’elles feraient partie des plus de 150 otages emmenés à Gaza.

L’auteur de Harry Potter a dénoncé les attaques du Hamas, notamment les enlèvements d’enfants qui ont suivi nouvelles de la disparition de Noya.

Rowling a partagé une photo de la jeune fille de 12 ans portant un Harry Potter costume sur X et a écrit en légende : « L’enlèvement d’enfants est ignoble et totalement injustifiable.

« Pour des raisons évidentes, cette image m’a frappé. Que Noya et tous les otages pris par le Hamas soient bientôt rendus en toute sécurité à leurs familles. »

On peut voir la jeune fille souriante alors qu’elle porte la cravate emblématique de Gryffondor et tient dans ses bras une copie en hébreu de Harry Potter et les Sang-Mêlé Prince ainsi qu’une baguette magique.

Israël avait déjà partagé la photo de Noya sur X, dans l’espoir de la « ramener à la maison ».

Le message disait : « Cette belle fille autiste de 12 ans a été kidnappée chez elle par des terroristes du Hamas et emmenée à Gaza. Noya est sensible, gentille, drôle et massive. Harry Potter ventilateur. »