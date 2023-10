Les restes calcinés d’une fan autiste de Harry Potter âgée de 12 ans, enlevés chez elle par des sauvages du Hamas, ont été retrouvés hier.

Le corps de Noya Dan, ainsi que celui de sa grand-mère Carmela, âgée de 80 ans, ont été découverts brûlés près de la barrière frontalière entre Israël et Gaza par des équipes de recherche et de secours.

Noya Dan, 12 ans, fan de Harry Potter, avec une baguette et un livre de Harry Potter Crédit : Twitter

Le corps de Noya, ainsi que celui de sa grand-mère Carmela, 80 ans, ont été découverts brûlés près de la barrière frontalière entre Israël et Gaza par des équipes de recherche et de secours. Crédit : Entreprise

Le kibboutz où vivent les tragiques Noya et Carmela a été incendié par les terroristes du Hamas lors du massacre Crédit : Doug Seeburg

Mais il n’était pas clair si Noya et Carmela étaient mortes des suites de blessures subies lorsqu’elles avaient été évacuées de leur maison en flammes à Nir Oz, près de la frontière avec Gaza, ou si les deux avaient été exécutés.

On n’a plus entendu parler de Noya depuis qu’elle a appelé sa mère Galit, 53 ans, alors que les terroristes du Hamas se sont déchaînés pour dire : « Maman, j’ai peur. Il y a du monde dans la maison. Aide-moi. »

Depuis, Galit priait pour un miracle, espérant que le couple vulnérable aurait été pris en otage et survivrait à son épreuve.

Mais le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré hier : « Nous sommes dévastés d’annoncer que les corps de Noya et de sa grand-mère Carmela ont été découverts hier.

« Merci à vous tous qui avez partagé son histoire pour nous aider à la ramener à la maison. Nos cœurs sont brisés.

Plus tôt cette semaine, l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, avait partagé une photo de Noya portant le costume du sorcier et tenant une baguette et une copie en hébreu de l’un de ses livres.

Elle a écrit : « L’enlèvement d’enfants est ignoble et totalement injustifiable.

« Pour des raisons évidentes, cette image m’a frappé. Que Noya et tous les otages pris par le Hamas soient rendus bientôt et en toute sécurité à leurs familles.

L’État d’Israël a également partagé des photos de Noya – une écolière autiste brillante, drôle et performante – sur le site de réseau social X/Twitter, suppliant de « la ramener à la maison ».

Le message disait : « Cette belle fille autiste de 12 ans a été kidnappée chez elle par des terroristes du Hamas et emmenée à Gaza.

« Noya est sensible, gentille, drôle et une grande fan de Harry Potter. »

Galit, l’épouse du fermier, avait invité Noya à une soirée pyjama avec Carmela – qui souffrait de démence et de problèmes cardiaques – quelques heures avant l’attaque du groupe terroriste Hamas au début du mois.

Les deux familles se sont réfugiées dans des salles de panique fortifiées à cinq miles l’une de l’autre, dans des villages situés à 800 mètres de la frontière avec Gaza – trop terrifiées pour parler alors que des tirs et des explosions ont éclaté autour d’elles.

Puis, après des heures passées à envoyer des SMS dans l’obscurité au centre des échanges de tirs, Noya a sangloté en murmurant son dernier message.

On n’avait entendu parler ni de la jeune fille insouciante ni de sa grand-mère jusqu’à hier, lorsqu’il a été confirmé qu’ils faisaient partie des 25 innocents tués identifiés à Nir Oz.

Galit a été secourue après 22 heures dans une salle de panique chez elle, dans le kibboutz voisin Kissufim.

Elle a été évacuée vers un hôtel de la mer Morte où elle a déclaré au Sun la semaine dernière : « La douleur est indescriptible. Ma petite fille est allée dormir chez sa grand-mère et nous envoyait des messages alors que ces animaux venaient les chercher.

« Depuis, nous n’avons plus eu de nouvelles d’eux et leurs corps n’ont pas été retrouvés parmi les morts, nous pensons donc qu’ils ont été emmenés.

« Je vis le cauchemar de tous les parents. Tous les parents du monde ressentiront notre douleur.

Elle a déclaré que sa brillante fille était une enfant autiste qui aurait eu du mal à faire face à l’épreuve de son enlèvement.

La petite fille, traînée hors de chez elle au milieu des explosions et des coups de feu, était bouleversée par le bruit et avait récemment été ramenée à la maison après un concert pop bruyant lorsqu’elle était devenue angoissée.

Le beau-père de Noya, Inon Ilan, 55 ans, a déclaré après sa disparition : « Noya est une petite fille très douce, très drôle et très intelligente – mais elle est aussi extrêmement sensible à cause de son autisme.

«C’était horrible d’entendre son dernier message vocal implorant de l’aide alors que nous étions si impuissants et entourés d’hommes essayant de nous tuer.

« Qu’espèrent-ils accomplir en faisant cela à des personnes innocentes et sans défense ? »

Le Sun a été escorté à Nir Oz par les troupes israéliennes hier alors que la nouvelle est tombée que Noya et sa grand-mère figuraient parmi les morts.

Le chef de la communauté du kibboutz, Ron Bahat, 57 ans, a souligné la coque incendiée de la maison d’où les deux tragiques hommes ont été enfumés avant d’être entraînés vers leur perte.

M. Bahat a déclaré : « Un quart des personnes qui vivent dans notre merveilleux petit kibboutz ont été tuées ou prises en otage – une sur quatre.

« Nous avions espéré que Carmela Dan et sa petite-fille faisaient partie des personnes encore en vie, mais nous avons découvert qu’elles n’ont pas survécu. Les gens qui ont fait cela n’étaient pas des êtres humains : ils étaient pires que l’EI. »

L’armée israélienne, qui se prépare à une vaste offensive terrestre, a déclaré hier que 203 personnes étaient retenues en otage par le Hamas à Gaza.