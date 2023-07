Novy choisi pour combler le poste vacant au conseil d’administration du village d’Oswego – Shaw Local

La nouvelle administratrice du village d’Oswego, Karen Novy, a déclaré qu’elle avait hâte de servir les habitants d’Oswego.

Par un vote de 4 contre 2, le résident d’Oswego depuis 20 ans a été choisi lors d’une réunion spéciale du conseil d’administration du village d’Oswego le 5 juillet pour combler un poste vacant au conseil. Les administrateurs Kit Kuhrt, Karin McCarthy-Lange et Andrew Torres et le président du village Ryan Kauffman ont voté «oui».

Les administrateurs Tom Guist et Jennifer Jones Sinnott ont voté «non». En mai, l’administrateur du village nouvellement élu, Luis Perez, a démissionné pour poursuivre une opportunité d’emploi à l’extérieur de l’État.

Perez a été élu au conseil du village en avril 2023 et son mandat expire en avril 2027. Il a précédemment siégé au conseil du village de 2015 à 2021.

« Je suis très heureux d’être ici », a déclaré Novy après la rencontre. « Je suis prêt à rencontrer des gens pour prendre un café afin qu’ils puissent me parler et apprendre à me connaître. »

Novy servira jusqu’aux élections consolidées de 2025, date à laquelle un candidat sera élu pour servir les deux années restantes du mandat de Perez. Elle a participé à de nombreuses activités communautaires, notamment en tant que membre fondatrice du club Kiwanis d’Oswego.

Elle est également impliquée dans la région d’Aurora de la Ligue des femmes électrices, est une ancienne commissaire à la planification et au zonage d’Oswego et est l’ancienne chef de cabinet de la représentante d’État Stephanie Kifowit, D-Oswego.

Kauffman avait déclaré que les deux meilleurs candidats qu’il envisageait actuellement pour pourvoir le poste vacant étaient Novy et l’ancien administrateur du conseil d’administration du village d’Oswego, Brian Thomas. Kauffman avait précédemment choisi Thomas Collins pour combler le poste vacant.

Mais il n’a pas obtenu suffisamment de soutien de la part du conseil du village le mois dernier pour que la nomination soit acceptée.

Guist a déclaré qu’il pensait que Thomas était plus apte à pourvoir le poste vacant en raison de son expérience.

« Rien contre le curriculum vitae de Karen », a déclaré Guist. « C’est un très bon CV. »

Jones Sinnott et Kauffman ont tous deux remercié les 23 personnes qui ont postulé pour le poste vacant.