Novus SMART Academy fait appel du rejet de sa demande d’admission à l’école à charte. Les détracteurs doivent se manifester

Le Commission des écoles publiques à charte du Tennessee a programmé une audience publique pour le 9 septembre 2024, à 13h00 au bureau du conseil scolaire du comté de Rutherford, 2240 Southpark Dr., Murfreesboro à

La commission entendra l’appel de Écoles à charte Novus SMART Academy refus du conseil scolaire du comté de Rutherford.

En tant que membre de la Organisation à l’échelle de l’État pour l’autonomisation des communautés (SOCM), Tennessee For All et les écoles publiques sont des organisations fortes. J’estime que la Commission des écoles à charte publiques du Tennessee ne devrait pas approuver la demande de l’école à charte Novus SMART Academy.

Le Tennessee a adopté une loi au cours de la session de cette année qui stipule que les districts scolaires doivent fournir à une école à charte exploitant au moins une école dans le district ou à une autorité d’affrètement les coordonnées des étudiants dans les 30 jours suivant la réception d’une demande.

Je crois fermement que les écoles à charte approuvées par cette commission doivent être directement financées par le ministère de l’Éducation de l’État du Tennessee, éliminant ainsi la pression financière exercée sur le budget scolaire de notre comté.

De plus, l’État exige que nos écoles soient financées en fonction des inscriptions de l’année précédente, mais les écoles à charte sont financées en fonction des inscriptions prévues.

Ce n’est ni équitable ni durable. Combien d’écoles à charte le comté de Rutherford peut-il se permettre financièrement d’avoir dans son système scolaire ? Si l’inégalité de financement et l’autorité illimitée de l’État pour annuler les refus d’écoles à charte ne sont pas réglées le plus tôt possible, nous pourrions bientôt nous retrouver à devoir lutter pour maintenir nos services aux mêmes niveaux que ceux dont bénéficient aujourd’hui nos élèves, nos enseignants et nos administrateurs, sans parler de trouver l’argent pour construire de nouvelles écoles dont nous avons désespérément besoin.

Cheri Brown, candidate démocrate au Congrès du district 37, Murfreesboro 37130

