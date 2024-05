Novo Nordisk va tester l’effet des médicaments amaigrissants sur la consommation d’alcool et les maladies du foie

Novo Nordisk teste actuellement ses médicaments amaigrissants pour déterminer s’ils peuvent réduire la consommation d’alcool et traiter les maladies alcooliques du foie, tout en cherchant à étendre l’utilisation de ces traitements à succès.

La société pharmaceutique danoise a commencé le recrutement pour un essai à mi-parcours visant à déterminer si environ 240 patients utilisant du sémaglutide, l’ingrédient actif de Wegovy, et du cagrilintide, un ingrédient d’un autre médicament de Novo Nordisk en cours de développement pour perdre du poids, peuvent traiter les lésions hépatiques et réduire la consommation d’alcool chez les participants atteints d’une maladie alcoolique du foie.

Novo Nordisk évalue déjà les effets du sémaglutide sur les maladies du foie liées à l’obésité – stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique – mais il s’agit de la première étude à évaluer l’efficacité de la nouvelle génération de traitements amaigrissants sur la maladie alcoolique du foie, qui tue plus de 30 000 Américains. une année.

L’essai de phase deux, qui devrait s’achever en juin 2025, ouvre la possibilité de proposer un traitement pour une maladie avec peu d’autres options. Les traitements de la maladie alcoolique du foie sont restés pratiquement inchangés au cours des quatre dernières décennies et reposent largement sur l’abstinence combinée à une thérapie nutritionnelle et à des stéroïdes. L’essai, rapporté pour la première fois par Bloomberg, a été publié la semaine dernière dans la base de données Clinicaltrials.gov.

Le médicament a montré des bienfaits pour la santé au-delà de la perte de poids. Un essai réalisé en novembre a montré qu’il pouvait réduire de 18 pour cent le risque de décès chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires.

Une nouvelle analyse de ces données a montré mardi que les utilisateurs de ce médicament pourraient maintenir une perte de poids sur quatre ans et bénéficier de bénéfices cardiovasculaires, quel que soit leur poids. Novo Nordisk explore également les bénéfices du sémaglutide dans la maladie d’Alzheimer.

L’entreprise compte élargir les cas d’utilisation de son médicament pour convaincre les systèmes de santé de les adopter plus largement. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration a approuvé en mars l’utilisation de Wegovy pour réduire le risque de maladie cardiaque, lui permettant ainsi d’être couvert par les plans Medicare Part D, qui couvrent plus de 50 millions d’Américains.

Cependant, les systèmes de santé européens ont du mal à supporter les coûts élevés de ce médicament. Le Royaume-Uni a limité son utilisation à deux ans et le Danemark, où Novo Nordisk est basé, ne fournit ce médicament qu’à titre privé.

Novo Nordisk a refusé de commenter.