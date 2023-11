Novo Nordisk affirme que les bienfaits de Wegovy pour le cœur ne se limitent pas à la perte de poids

PHILADELPHIE, 11 novembre (Reuters) – Novo Nordisk (NOVOb.CO) a déclaré samedi que les bienfaits protecteurs du cœur de son très populaire traitement contre l’obésité Wegovy ne sont pas dus à la seule perte de poids, selon de nouvelles données présentées samedi lors d’une importante réunion médicale. .

Les premières données de l’essai Select du fabricant danois de médicaments publiées en août ont démontré que Wegovy, qui aide les patients à perdre en moyenne 15 % de leur poids, réduit également de 20 % l’incidence des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ou des décès dus à une maladie cardiaque.

Les résultats complets de l’étude, présentés lors de la réunion scientifique annuelle de l’American Heart Association à Philadelphie devant une foule debout et publiés dans le New England Journal of Medicine, suggèrent que le médicament a d’autres effets bénéfiques au-delà des avantages connus pour la santé liés à la perte de poids. .

La différence de risque cardiaque entre les patients ayant reçu Wegovy, connu chimiquement sous le nom de sémaglutide, et ceux sous placebo a commencé à apparaître presque immédiatement après le début du traitement, ont indiqué les chercheurs.

Dans l’étude menée auprès de patients en surpoids et obèses, basée sur l’indice de masse corporelle et souffrant d’une maladie cardiaque préexistante mais pas de diabète, Wegovy a réduit le risque de crise cardiaque non mortelle de 28 %, d’accident vasculaire cérébral non mortel de 7 % et de décès d’origine cardiaque de 15 %. % par rapport à un placebo.

Étant donné que les patients n’avaient pas commencé à perdre du poids lorsque les bénéfices cardiovasculaires sont apparus, cela suggère que la protection cardiaque n’était pas uniquement le résultat d’une perte de poids, a déclaré Novo.

Dans un éditorial du NEJM accompagnant l’étude, les docteurs Amit Khera et Tiffany Powell-Wiley ont écrit que les résultats de l’étude comblaient un vide important dans la compréhension des avantages potentiels des GLP-1. Les résultats de l’essai pourraient étendre les médicaments à des millions de patients supplémentaires atteints de maladie coronarienne, ont-ils écrit.

Les chercheurs de l’étude ont déclaré que même si la compréhension des mécanismes de protection cardiovasculaire du sémaglutide reste spéculative, il existe un effet constant sur les facteurs de risque associés qui soutiennent l’idée que de multiples voies sont à l’origine du bénéfice clinique du médicament.

Les facteurs de risque associés comprennent l’inflammation, la tension artérielle et le contrôle de la glycémie, qui peuvent tous avoir un impact sur la santé cardiaque.

Les patients sous Wegovy ont présenté une diminution des protéines C-réactives, une indication d’inflammation, similaire à celles signalées avec les statines hypocholestérolémiantes, connues pour réduire considérablement les risques cardiaques, ont rapporté les chercheurs.

“Le bénéfice cardiovasculaire (de Wegovy) est une combinaison de nombreux facteurs, mais j’évoquerais le contrôle de la glycémie (glycémie), la perte de poids et l’inflammation”, a déclaré Martin Lange, responsable du développement de Novo Nordisk, dans une interview.

Dans l’essai portant sur 17 604 patients d’une durée moyenne de 33 mois, près de 1 500 de ceux prenant Wegovy ont arrêté le traitement en raison d’effets secondaires indésirables, principalement des troubles gastro-intestinaux comme des nausées et des vomissements, contre 718 patients du groupe placebo, selon l’étude.

Bien que l’essai n’ait pas été mené pour tester la perte de poids, les participants ont perdu en moyenne près de 10 % de leur poids corporel total. Novo a déclaré que les patients participant à l’étude cardiaque n’étaient pas tenus de suivre leur régime alimentaire et leurs exercices physiques comme c’est le cas dans les essais sur l’obésité.

L’étude a montré que Wegovy était sûr et bien toléré, conformément aux essais précédents sur le sémaglutide, a déclaré Novo.

Lange a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’étiquette de Wegovy soit mise à jour pour inclure les bienfaits cardiaques dans la demande de la société, qui serait approuvée aux États-Unis au premier semestre de l’année prochaine et dans l’UE au second semestre. Les organismes de réglementation des médicaments peuvent mettre à jour les informations figurant sur les étiquettes des médicaments pour inclure de nouvelles données ou refléter de nouvelles indications d’utilisation après l’approbation initiale.

Novo Nordisk a rapporté la semaine dernière que la Food and Drug Administration des États-Unis avait accepté sa demande de mise à jour de l’étiquette dans le cadre d’un examen prioritaire, ce qui signifie que l’agence prendra une décision dans les six mois.

Les régulateurs américains et britanniques des médicaments ont approuvé mercredi le traitement de perte de poids rival d’Eli Lilly (LLY.N), qui avait auparavant été approuvé et commercialisé sous le nom de Mounjaro pour le diabète.

Reportage de Patrick Wingrove Montage de Bill Berkrot et Diane Craft

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.