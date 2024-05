Novo dévoile les résultats complets de son essai GLP-1 dans l’IRC

Bien qu’il soit difficile d’exagérer le succès déjà obtenu par la franchise GLP-1 de Novo Nordisk, la dernière étude approfondie de la société sur les données sur le sémaglutide dans l’insuffisance rénale chronique (IRC) pourrait contribuer à établir une nouvelle norme en matière de soins « holistiques » pour de nombreux patients diabétiques, a déclaré la société. le directeur médical exécutif, Michael Radin, MD, a déclaré à Fierce Pharma.

Vendredi matin, Novo partagé résultats complets de l’essai FLOW évaluant la capacité de 1,0 mg de sémaglutide une fois par semaine à aider à lutter contre les principales conséquences rénales telles que l’insuffisance rénale, la perte de la fonction rénale et la mort d’origine rénale ou cardiovasculaire chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et d’IRC.

Il convient de noter dans la dernière baisse de données que le sémaglutide a contribué à réduire le risque d’événements cardiovasculaires majeurs de 18 % et à réduire le risque de mortalité toutes causes confondues de 20 %. En outre, le taux de déclin de la fonction rénale au fil du temps était « considérablement plus lent » avec le sémaglutide par rapport au placebo, comme le montre le taux de filtration glomérulaire estimé, une mesure courante de la fonction rénale, a déclaré Radin.

Novo a présenté son aperçu détaillé des résultats FLOW lors de la 61e réunion de l’Association rénale européenne. Les données ont également été publié Vendredi dans le New England Journal of Medicine.

Les résultats complets surviennent après que Novo a partagé des données phares en mars selon lesquelles le sémaglutide réduisait de 24 % le risque de progression de la maladie rénale et de décès rénal et cardiovasculaire. En octobre dernier, la société a interrompu prématurément son essai FLOW grâce à un signal d’efficacité positif.

Bien que le sémaglutide jouisse déjà d’une grande popularité et d’une grande adoption, « je crois que ces résultats font vraiment bouger les choses », a déclaré Radin.

« En d’autres termes, le diabète de type 2 n’existe pas en vase clos : ces patients souffrent souvent d’une maladie cardiovasculaire concomitante, ils souffrent d’une maladie rénale chronique, et la communauté médicale s’efforce de pouvoir traiter ces patients de manière holistique », a-t-il expliqué. .

L’IRC touche plus de 800 millions de personnes dans le monde, selon Novo Nordisk. Environ 40 % des patients atteints de diabète de type 2 souffrent également d’une maladie rénale chronique, dont beaucoup nécessiteront éventuellement une dialyse, a noté Radin. Ces patients sont également plus susceptibles de mourir d’une mort cardiovasculaire.

Aux yeux de Radin, les données FLOW font que « le sémaglutide se démarque de manière unique parmi les options disponibles pour les patients atteints de diabète de type 2 et d’insuffisance rénale chronique ».

Le directeur médical a souligné d’autres piliers de soins pour l’IRC, notamment le Kerendia (finerénone) de Bayer, les inhibiteurs du RAS et les inhibiteurs du SGLT2, qui présentent chacun des inconvénients. Les médicaments Kerendia et RAS ne peuvent pas aider au contrôle glycémique, a déclaré Radin, alors que l’efficacité glycémique des inhibiteurs du SGLT2 diminue à mesure que la fonction rénale se détériore.

Les résultats d’innocuité de FLOW étaient comparables au profil connu du sémaglutide dans d’autres essais cliniques, a déclaré Radin. Le directeur de Novo a noté que « beaucoup moins » de patients du groupe sémaglutide de l’essai ont présenté un événement indésirable grave par rapport au groupe témoin. Cependant, davantage de patients sous sémaglutide ont arrêté le traitement par rapport au placebo, en raison de troubles gastro-intestinaux, ce qui est cohérent avec la classe GLP-1 dans son ensemble, a noté Radin.

En mars dernier, lorsque Novo a dévoilé ses principales données sur la maladie rénale chronique, la société a annoncé qu’elle demanderait cette année des approbations réglementaires aux États-Unis et en Europe pour élargir l’étiquette du sémaglutide. Bien que Radin n’ait pas été en mesure de fournir une mise à jour sur ce front, il a confirmé que Novo s’en tenait à son projet de demander des approbations actualisées dans le domaine des maladies rénales d’ici la fin de 2024.

Ailleurs, Novo est loin d’avoir terminé son parcours de développement du sémaglutide. La société mène actuellement un essai fonctionnel en cours chez des patients atteints de diabète de type 2 et atteints d’une maladie artérielle périphérique accompagnée d’une claudication symptomatique, dont la lecture est prévue à la fin de l’année, a déclaré Radin.

En termes de santé hépatique, Novo évalue également la capacité potentielle du sémaglutide à lutter contre la fibrose chez les patients atteints de stéatose hépatique et de stéatohépatite dans un essai de phase 3.

La société teste également le sémaglutide oral pour déterminer sa capacité à aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. Novo a actuellement deux essais en cours dans cet espace – évoque et évoque + – qui évaluent le sémaglutide chez les populations diabétiques et non diabétiques atteintes d’Alzheimer.

Le sémaglutide est actuellement approuvé sous sa forme injectable sous le nom d’Ozempic pour le diabète de type 2 et sous le nom de Wegovy pour l’obésité. Les deux médicaments se vantent également de réduire le risque cardiovasculaire. Il existe également une forme orale du médicament appelé Rybelsus pour le diabète.