Novembre marque le Mois national de sensibilisation au diabète

Vendredi marque le premier jour du Mois national de sensibilisation au diabète, une occasion de sensibiliser et d’agir pour lutter contre l’épidémie de diabète.

En Nouvelle-Écosse, le diabète ou le prédiabète touche 33 pour cent de la population et environ un adulte sur deux développera le diabète au cours de sa vie.

Malcolm Campbell a reçu un diagnostic de diabète de type 1 il y a environ sept ans.

«Je n’étais pas sûr de pouvoir encore être chef pour être honnête avec vous. J’étais au courant, mais je ne connaissais pas vraiment les détails », a déclaré Campbell lors d’une entrevue à CTV Morning Live Atlantic.

« Ce fut donc une grande courbe d’apprentissage. La première année a été très difficile, et c’est encore très difficile aujourd’hui.



Diabète de type 1 est une maladie dans laquelle le pancréas ne produit pas d’insuline – une hormone importante qui aide votre corps à contrôler le niveau de glucose (sucre) dans votre sang.

Environ 10 pour cent des personnes vivant avec le diabète au Canada souffrent de diabète de type 1, insulino-dépendant, selon Diabète Canada.

Dans de nombreux cas, le diabète de type 1 se développe pendant l’enfance ou l’adolescence, mais peut également se développer à l’âge adulte, ce qui était le cas de Campbell.

Aujourd’hui, Campbell utilise deux technologies pour l’aider à gérer son diabète.

« J’ai l’Omnipod – qui est une pompe à insuline – et un système de surveillance constante de la glycémie appelé Dexcom G7, qui vous montre votre taux de glucose en temps réel », a déclaré Campbell.

Campbell affirme que le Dexcom G7 se connecte à une application qui peut être surveillée à tout moment sur son téléphone. Il dit que cela lui permet de vivre plus confortablement, surtout lorsqu’il essaie de se reposer.

« Peu de gens y pensent. C’est la tranquillité d’esprit, vous pouvez vous éteindre et bien dormir, alors qu’avant vous vous réveilliez constamment nerveux et vérifiiez tout. Donc c’est génial. »

Campbell affirme que sa technologie contribue à améliorer sa vie et à la rendre beaucoup plus facile.

«Cela me permet de me concentrer sur mes tâches quotidiennes au lieu de penser constamment à ce qui se passe avec mon taux de glucose et à où j’en suis. Et si je suis défoncé ? Suis-je faible ? Qu’est-ce que je mange ensuite ? Quand ai-je mangé pour la dernière fois ? » dit-il.

« Tout affecte ces décisions, donc cela permet de se déconnecter un peu. »

Campbell affirme que la technologie est également utile lorsqu’il s’agit de ses enfants lorsqu’ils sont loin de la maison.

« S’ils sont à l’école, je peux voir sur mon téléphone sur l’application où ils se trouvent, si des alarmes se déclenchent, donc c’est bien. C’est une tranquillité d’esprit, c’est sûr.

Pour Campbell, il suit un régime pauvre en glucides pour l’aider à gérer son diagnostic, mais il admet que chacun a sa propre façon de gérer la maladie.

« Et ce que je dis aussi, c’est que vous pouvez manger la même chose chaque jour et obtenir des résultats différents. Donc, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas pour vous, mais je suis un régime pauvre en glucides car cela facilite les choses. Moins vous mangez de glucides, moins vous avez besoin d’insuline et moins vous traversez de hauts et de bas.

Quant à Diabète de type 2c’est une condition dans laquelle votre corps ne peut pas produire suffisamment d’insuline ou n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit. Le diabète de type 2 est causé par plusieurs facteurs de risque différents et représente 90 pour cent des cas de diabète au Canada, selon le site Web de Diabète Canada.

Les personnes de plus de 40 ans dont un parent ou un frère ou une sœur est diabétique courent un risque plus élevé de souffrir du type 2.

«Cela (type 2) est (évitable). C’est également en hausse », a déclaré Campbell. « Je pense que la façon dont la nourriture évolue de nos jours, il est plus facile de dévier de ce que l’on mange. Vous devez manger des aliments sains, beaucoup de légumes et des trucs comme ça. L’exercice est aussi une chose importante.

Campbell dit qu’il est important que tout le monde connaisse les signes du diabète.

« Il y a quelques années, un de mes collègues, je connaissais en quelque sorte les signes et je l’ai en quelque sorte envoyé à l’hôpital. Et il s’est avéré qu’il souffrait de diabète de type 1 et qu’il ne le savait pas », a déclaré Campbell. « Alors, prends juste conscience. »

Il existe plusieurs symptômes associés au diabète de type 1 qui peuvent se développer rapidement et varier en gravité.

Les symptômes et signes courants fournis par Diabète Canada comprennent :