Novavax réduit de moitié ses prévisions de revenus pour 2022 et stocke des réservoirs dans les échanges après les heures normales de bureau

Sur cette photo, une silhouette d’homme tenant une seringue médicale et un flacon est affichée devant le logo Novavax sur un écran.

Novavax a profondément réduit ses prévisions de revenus pour l’année complète lundi, les ventes de son vaccin Covid-19 ayant considérablement ralenti au deuxième trimestre.

La société a réduit ses perspectives de ventes pour 2022 d’environ 50 % et prévoit désormais de générer 2 à 2,3 milliards de dollars de revenus cette année. Novavax prévoyait auparavant un chiffre d’affaires de 4 à 5 milliards de dollars pour l’année.

L’action de Novavax a chuté de 33 % après les heures de négociation. La société a enregistré une perte nette de 6,53 dollars par action et un chiffre d’affaires de 186 millions de dollars pour le trimestre, bien en deçà des attentes.

Le PDG Stanley Erck a déclaré que les revenus avaient chuté en raison du manque de demande sur le marché américain et de Covax, une alliance internationale qui achète des vaccins pour les pays à revenu faible et intermédiaire. Novavax ne s’attend à aucun nouveau revenu du marché américain ou de Covax pour le reste de l’année, a déclaré Erck.

Bien que Novavax ait reçu l’autorisation pour son vaccin aux États-Unis plus tôt cet été, Erck a déclaré que la société était en retard sur le marché et que les gens sont toujours massivement vaccinés avec les vaccins de Pfizer et Moderna. Il a déclaré que Novavax avait également eu du mal parce que son vaccin n’était pas encore approuvé comme rappel ou pour les adolescents aux États-Unis.

Il y a également eu une augmentation de l’approvisionnement en vaccins de Covax, ce qui a limité les besoins de l’alliance en vaccins de Novavax, a déclaré Erck.

Les ventes de vaccins Covid-19 de la société de biotechnologie du Maryland ont ralenti à 55 millions de dollars au deuxième trimestre, contre près de 585 millions de dollars au premier semestre. Le PDG Stanely Erck a déclaré que Novavax prend de l’ampleur au troisième trimestre avec 23 millions de doses livrées à ce jour. Mais la société a reconnu que les livraisons de certaines commandes de vaccins pourraient être repoussées à 2023.

La société a subi une perte nette de 510,5 millions de dollars au total au deuxième trimestre, contre une perte nette de 352,3 millions de dollars à la même période l’an dernier – avant que son vaccin ne soit autorisé n’importe où. Novavax a réalisé son premier bénéfice trimestriel plus tôt cette année.

