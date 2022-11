Novavax (NVAX) Résultats du troisième trimestre

Sur cette photo, une silhouette d’homme tenant une seringue médicale et un flacon est affichée devant le logo Novavax sur un écran.

Novavax a enregistré une perte inattendue jeudi mais a dépassé les attentes de revenus de Wall Street pour le troisième trimestre.

Le fabricant de vaccins Covid-19 a signalé une perte nette de plus de 169 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre une perte de 322 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Novavax a enregistré un chiffre d’affaires de 735 millions de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de plus de 300 % d’une année sur l’autre. Les actions de la société ont augmenté de plus de 2% en négociation prolongée.

Voici les performances de l’entreprise par rapport aux attentes de Wall Street, sur la base des estimations moyennes des analystes compilées par Refinitiv :

Bénéfice ajusté : Perte de 2,15 $ par action contre un bénéfice de 1,57 $ par action prévu

: Perte de 2,15 $ par action contre un bénéfice de 1,57 $ par action prévu Revenu: 735 millions de dollars contre 586,2 millions de dollars attendus

Mais Novavax a également révisé ses prévisions de revenus pour 2022 à 2 milliards de dollars, la limite inférieure de ses prévisions précédentes. La société avait précédemment réduit ses prévisions de revenus annuels de 50 % pour les porter à une fourchette de 2 milliards de dollars à 2,3 milliards de dollars au deuxième trimestre.

La Food and Drug Administration a autorisé le mois dernier une première dose de rappel du vaccin Covid de Novavax pour les personnes âgées de 18 ans et plus. La FDA a approuvé pour la première fois la série de vaccinations primaires de la société en juillet.

