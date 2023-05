Novavax (NVAX) Rapport sur les résultats du 1er trimestre 2023

Actions de Novavax a augmenté de 5% dans les échanges avant commercialisation mardi après l’entreprise dévoilé prometteur nouvelles données sur les vaccins et une vaste campagne de réduction des coûts qui comprend des licenciements majeurs.

Ces annonces sont un signe d’espoir pour les investisseurs après le dernier trimestre, lorsque la société de biotechnologie a émis des doutes sur sa capacité à rester en activité et a décidé de ne pas fournir de prévisions pour l’année complète.

Novavax parie maintenant sur ses contrôles des coûts et ses nouveaux vaccins pour l’aider à rester à flot, prévoyant des ventes en 2023 de 1,4 milliard de dollars à 1,6 milliard de dollars, selon son rapport sur les résultats du premier trimestre.

La société basée à Gaithersburg, dans le Maryland, a déclaré que son vaccin combiné qui cible à la fois Covid et la grippe a produit une forte réponse immunitaire contre les virus et a été bien toléré dans un essai de phase deux. Novavax a partagé des résultats d’essais similaires sur son vaccin antigrippal autonome et son nouveau vaccin Covid à haute dose.

Le vaccin Covid de la société est son seul produit commercialisé après 35 ans d’activité.

Novavax a également annoncé un plan global de réduction des coûts, qui consistera à supprimer 25 % des effectifs de l’entreprise. Environ 20% des 2 000 équivalents temps plein de l’entreprise seront touchés, a déclaré un porte-parole de Novavax à CNBC.

Le plan comprend également la consolidation des installations et des infrastructures de l’entreprise.

Novavax s’attend à ce que le plan réduise les dépenses de R&D et SG&A de 2023 d’environ 20 à 25 % par rapport à ces coûts en 2022. La société signalé Dépenses de R&D de 258 millions de dollars et dépenses SG&A de 162 millions de dollars l’année dernière.

Le plan devrait également réduire les coûts de R&D et de SG&A en 2024 d’environ 40 % à 50 % par rapport à 2022.

« Novavax se concentre sur la réduction significative de nos dépenses tout en conservant les capacités clés nécessaires à l’exécution de nos plans d’exploitation », a déclaré la société dans le communiqué.

Novavax a tout de même annoncé un premier trimestre sombre qui a raté les estimations de Wall Street.

La société de biotechnologie a enregistré un chiffre d’affaires de 81 millions de dollars au premier trimestre, en baisse par rapport aux 704 millions de dollars qu’elle avait déclarés au cours de la même période il y a un an. Novavax a déclaré que la forte baisse était due à « un schéma saisonnier émergent » pour les vaccins Covid.

Les analystes s’attendaient à ce que la société réalise un chiffre d’affaires de 87,6 millions de dollars pour le trimestre, selon l’enquête Refinitiv.

Novavax a déclaré une perte nette de 294 millions de dollars, ou 3,41 dollars par action, contre un bénéfice net de 203 millions de dollars, ou 2,56 dollars par action, au cours du premier trimestre 2022. Les analystes ont estimé que la société afficherait une perte de 3,46 dollars par action, le Refinitv enquête dit.

Les actions de Novavax sont en baisse de 27% pour l’année jusqu’à la clôture de lundi, ce qui porte la valeur marchande de la société à environ 643 millions de dollars.

La route de Novavax pour lancer son vaccin Covid aux États-Unis a été semée d’embûches.

La société a couru contre Pfizer et Moderna pour développer le premier vaccin Covid au début de la pandémie. Mais les efforts de Novavax ont été entravés par accrocs de fabrication et des problèmes réglementaires, plaçant l’entreprise loin derrière ses rivaux.

Le vaccin de Novavax a finalement obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration l’année dernière, mais l’adoption a été lente.

La FDA en octobre a également signé sur le booster Covid de Novavax. Mais la plupart des Américains avaient déjà opté pour les boosters omicron mis à jour de Pfizer et Moderna à ce moment-là.

Le vaccin de Novavax est le premier vaccin Covid à utiliser la technologie des protéines, une méthode vieille de plusieurs décennies pour combattre les virus utilisés dans les vaccinations de routine contre l’hépatite B et le zona.

Le tir fonctionne différemment de ses homologues à base d’ARNm de Pfizer et Moderna mais atteint le même résultat : apprendre à votre corps à combattre Covid.